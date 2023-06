Atomkraftverket er midt i krigssonen. Å avverge katastrofe krever en unik balansekunst.

– Vi har stått ved den siste forsvarslinjen flere ganger, sier Rafael Grossi, sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

Rafael Grossi er sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået IAEA. I forrige uke besøkte han Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina.

21.06.2023 13:38

Kollapsen av kjempedemningen sørøst i Ukraina har fått dramatiske følger. Landbruksområder er oversvømt. Tilgangen til rent drikkevann er ødelagt.

Men faren for en enda større katastrofe ruver – for Ukraina og resten av Europa. Kakhovka-demningen sikret vann til Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja-kraftverket.

Vannet brukes til kjøling. Uten kjølevann kan man få en kjernefysisk nedsmelting.

Kraftverket var allerede preget av kamphandlinger og manglende tilgang på strøm. Nå pågår det i tillegg nye kamper i området.

Rafael Grossi, sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, er dypt bekymret.

– Hver dag er en ny dag. Hver dag må vi se hva som skjer med kraftverket og gjøre nødvendige tilpasninger, sier Grossi til Aftenposten under et besøk i Oslo.

Det er ingen grunn til panikk ennå, mener IAEA-sjefen. Men han innrømmer at situasjonen er prekær:

– Det hele henger i en tynn tråd. Dette er grunnen til at vi nå er så årvåkne og har engasjert oss så aktivt.

Tiden renner ut

Siden Kakhovka-demningen bristet 6. juni har vannstanden i elven sunket betydelig. Zaporizjzja-kraftverkets pumper fungerer ikke lenger. Men foreløpig får kraftverket vann fra en mindre dam. Akkurat nå er situasjonen stabil.



Disse satelittbildene viser hvordan vannstanden i innsjøen har sunket. Kjøledammen til kraftverket nede til høyre.

I forrige uke krysset Grossi frontlinjen for selv å se tilstanden ved kraftverket, som er under russisk kontroll.

– Kraftverkets ledere har reagert profesjonelt. De har innført tiltakene man venter, som er å sikre vannet de har, sier Grossi.

Forseglinger er sjekket og ansatte har søkt etter lekkasjer.

– Før var ikke dette et problem fordi man hadde overflod av vann. Men nå, plutselig, vet de at dette bassenget er alt de har. De må ta vare på det, understreker IAEA-sjefen.

15. juni kunne Rafael Grossi se med egne øyne at vannstanden har sunket, etter at Kakhovka-demningen kollapset.

Vannet vil holde i noen måneder. Innen det er brukt opp, må nye løsninger være på plass. Grossi nevner to mulige:

Midlertidige og mobile pumper. Man kan borre etter vann under bakken.

– Mens krigen raser, blir det ikke lett. Men det er nødvendig, sier Grossi.

Mangelen på vann er imidlertid ikke det eneste som truer kraftverket.

Tre farer som lurer

1. Angrep på atomreaktorene

Zaporizjzja-kraftverkets seks reaktorer er bygget for å tåle at et passasjerfly styrter inn i dem. De er langt bedre beskyttet enn de fire på det gamle Tsjernobyl-anlegget nord i Ukraina, der den ene eksploderte i 1986.

Sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, generalmajor Kyrylo Budanov, anklaget tirsdag russerne for å ha minelagt deler av atomkraftverket. Reuters påpeker at Budanov ikke la frem bevis for påstanden. Men det ville ikke være en helt ny taktikk for russerne, som også minela Kakhovka-demningen. I en gjennomgang konkluderer The New York Times med at den sannsynligvis ble sprengt av Russland.

2. Tilfeldige trefninger

Ved et tidligere besøk til Zaporizjzja fikk Grossi se skadene forårsaket av artillerigranater: store hull på sementstrukturen som huser det radioaktive materialet som brukes som brensel i reaktorene. På anlegget oppbevares det også brukt brensel. Dette må kjøles ned.

– Det er disse indirekte farene vi stort sett fokuserer på, sier Grossi.

3. Tilgang på strøm

Før invasjonen fikk Zaporizjzja-anlegget strøm fra fire store eksterne kraftledninger. Nå er det bare én igjen. Siden 24. februar i fjor har det vært syv strømbrudd. Da har løsningen vært dieseldrevet nødaggregat.

– Det er virkelig den siste forsvarslinjen. Hvis det slutter å fungere, eller hvis man går tom for drivstoff, er man i praksis uten noen form for nedkjøling. Da kan man få en kjernefysisk nedsmelting, sier Grossi.

Denne uken var Rafael Grossi i Oslo. Besøket skjer i forbindelse med at Norge gir 250 millioner kroner for å styrke atomsikkerheten i Ukraina.

– Vi har stått ved den siste forsvarslinjen flere ganger. Dette er egentlig utenkelig for et så stort kjernekraftverk med seks generatorer.

For å hindre katastrofe må IAEA-sjefen balansere på en knivsegg.

Lever under «ekstreme» forhold

Konsekvensene av en ulykke er vanskelig å spå. Det har vært få slike i historien. Men en ulykke kan føre til radioaktiv, kreftfremkallende forurensning som kan spre seg utover landskapet og fraktes av sted med vinden.

Fysiker Edwin Lyman ved den amerikanske foreningen Union of Concerned Scientists sier til Deutsche Welle at han tror man kan få en mellomting mellom Tsjernobyl-ulykken og Fukushima-ulykken i Japan i 2011:

Ingen vet hvor mange som døde som følge av Tsjernobyl-ulykken. Anslag varierer mellom 4000 og 90.000.

Fukushima-ulykken førte til at flere ble syke, men det er ikke registrert døde. Det radioaktive materialet havnet imidlertid i sjøen. Det vil ikke skje med Zaporizjzja-anlegget fordi det ikke ligger ved havet.

Men ingen vil ta sjansen på en ulykke. For å unngå det må Grossi ha dialog og et slags samarbeid med både Ukraina og Putin. Det er det få andre som gjør. Det er heller ingen som krysser frontlinjen. Men det gjør Grossi og IAEAs observatører.

Organisasjonen har kontinuerlig et lag med fire-fem observatører på Zaporizjzja-kraftverket. De lever og bor der i ukevis. Jobben er å holde øye med situasjonen og samle inn data til analyse.

26. mai 1986 eksploderte én av de fire atomreaktorene på Tsjernobyl-kraftverket. Dette luftfotografiet er tatt noen dager etter eksplosjonen. Ingen vet hvor mange som ble syke og døde som følge av ulykken.

– Ekspertene våre er vant til å dra til krevende steder. Men dette er ekstremt. De må være på anlegget hele perioden, sier Grossi.

Før hadde Grossi et håp om en sikkerhetssone for å unngå kamper rett ved kraftverket. Den ideen måtte han glemme. Å tilsynelatende legge føringer på militæret var upopulært.

Nå er Grossis ambisjoner mer beskjedne: Han vil at partene lar være å skyte fra eller direkte på atomkraftverket.

Hverken Ukraina eller Russland motsatte seg forslaget da Rossi la det frem i FNs sikkerhetsråd for kort tid siden.

– Kunsten er å handle på en måte som retter fokus mot sikkerheten ved anlegget, og som ikke kan tolkes å favorisere den ene eller den andre siden, sier Grossi.

– Det er nå forståelse for at vi jobber for å hindre en atomulykke og at en slik ulykke ikke vil skåne noen. Det spiller ingen rolle om du bærer et russisk eller ukrainsk flagg.