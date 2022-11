USA-eksperter reagerer på påstander om valgfusk: – Ekstremt alvorlig

En printer med feil innstillinger skapte anklager om valgfusk i Arizona. Alvorlig og en undergraving av valgtilliten, sier USA-eksperter.

Det har kommet sterke anklager fra Republikanerne om valgfusk, men det er ingenting som tyder på alvorlige problemer ved valgavviklingen, sier eksperter.

NTB-Snorre Schjønberg

9. nov. 2022 04:53 Sist oppdatert 18 minutter siden

Tross nye påstander om valgfusk fra Donald Trump-leiren, er det ingenting som tyder på alvorlige problemer med valgavviklingen, sier USA-ekspert Eirik Løkke i Civita.

Det har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier at det har vært problemer ved enkelte valglokaler i flere delstater. Særlig problemene i Arizona, som ifølge fylkesadministrasjonen i Maricopa skyldes feil på printer-innstillingene, er blitt kritisert.

Ifølge Vote.org er det ingenting som tyder på at hendelsene vil påvirke valgresultatet.

Folk står i kø for å stemme i Phoenix i Arizona.

– Uheldig

– Det er uheldig med problemer i avviklingen, særlig fordi det er viktig å ha tillit til gjennomføringen. Det er ingenting så langt som etter min mening tyder på at det her er alvorlige utfordringer, men det er ikke overraskende at Trump-leiren benytter anledningen til å undergrave prosessen, sier Løkke til NTB.

– Men det kan jo også ramme republikanerne, dersom de vinner. I så måte bør alle ansvarlige politikere være forsiktig med å uttale seg og undergrave tilliten til valggjennomføringen, sier han.

Problemene i Maricopa påvirket rundt 20 prosent av valglokalene der. Ifølge Trump rammet det konservative områder hardt. Både ekspresidenten og hans sønn Donald Trump jr. antydet valgfusk.

– Nå er det på'n igjen. Folk vil ikke tolerere dette, skrev Trump på sin plattform Truth Social.

En velger stemmer i Maricopa i Arizona.

– Definerende for trumpismen

Statsviter Hilmar Mjelde ved Norce-instituttet sier at små, midlertidige tekniske problemer er helt naturlig og ventet.

– Små, begrensede lokale problemer påvirker på ingen måte troverdigheten i valget og er ikke tegn på valgfusk, sier Mjelde til NTB.

– Valgfornektelse og desinformasjon om valg er blitt helt definerende for Trump og trumpismen. Det Trump alene sier om valgfusk kan simpelthen ikke tillegges noe verdi, i fortiden, i øyeblikket eller i fremtiden. Han er simpelthen helt amoralsk når det gjelder det temaet, sier han.

Ifølge myndighetene i Maricopa i Arizona arrow-outward-link klarte ikke stemmemaskinene å lese stemmesedler som var skrevet ut med for svak svartfarge i tidsstempelet. Republikanere der gikk til sak for å utvide åpningstidene til valglokalene, men det sa en dommer nei til.

Flere velgere har sagt til AP at de mistenker valgfusk.

I andre delstater var det også problemer ved enkelte valglokaler, men ingenting som ser ut til å ha påvirket valgresultatet.

– Del av Republikanernes strategi

Førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad reagerer på anklagene som har kommet fra Republikanerne.

– Anklager fra det republikanske partiet om at enkeltvelgere begår «velgerjuks» og anklager om at demokratiske aktører forsøker seg på «valgjuks» er nå dessverre en del av deres strategi for å underminere republikaneres tiltro til det amerikanske valgsystemet, sier Restad til NTB.

– Det er ekstremt alvorlig, legger hun til.