Stoltenberg første utenlandske leder på besøk hos Rishi Sunak. Under besøket kom en gladmelding.

BRUSSEL (Aftenposten): En tøff vinter venter de ukrainske soldatene. Storbritannia vil forberede dem på det.

Onsdag ettermiddag tok Rishi Sunak imot Jens Stoltenberg i Downing Street 10.

9. nov. 2022 17:52 Sist oppdatert nå nettopp

Storbritannia trapper opp støtten til Ukrainske soldater i vinter. Det sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace til Reuters.

Sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte han ukrainske tropper som læres opp i Lydd. Byen ligger i Sørøst-England.

Storbritannia har siden i sommer drevet opplæring av ukrainske soldater. Totalt skal rundt 10.000 ukrainere læres opp. Også det norske forsvaret deltar i opplæringen.

Den økte støtten kommer i form av 12.000 soveposer og liggeunderlag tilpasset ekstreme værforhold.

– Vinteren er på vei, og det er en viktig utfordring for begge sider, sier Wallace.

– Så vi er bestemte på å gi ukrainske soldater de beste basisferdighetene fordi vi vet at det russiske militæret ikke gjør det samme.

Onsdag ettermiddag tok Rishi Sunak imot Jens Stoltenberg. Da hadde Stoltenberg allerede observert Ukrainske soldater i sving på britisk jord.

Diskuterer Natos fremtid

Tidligere onsdag kom nyheten om at Russland vil trekke tilbake styrkene fra Kherson by. Det er et stort nederlag for Russland.

– Vi har sett nyheten, men vi vil vente og se hva som faktisk skjer på bakken, sier Stoltenberg.

Jens Stoltenberg kommenterte også meldingen om at Russland vil trekke ut tropper fra Kherson.

– Det er oppmuntrende å se modige ukrainske styrker som klarer å frigjøre territorier, legger Nato-lederen til.

Stoltenberg sier at Nato-allierte også gir støtte til Ukrainske tropper gjennom vintermånedene.

Under besøket skal Stoltenberg diskutere fremtiden til forsvarsalliansen med Storbritannias statsminister Rishi Sunak.

Stoltenberg er den første utenlandske lederen til å besøke Sunak i Downing Street 10. Besøket skjer samtidig med at Storbritannia skal oppdatere egne forsvarsprioriteringer og kutte i offentlig pengebruk.