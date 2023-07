Sverige og Danmark vurderer tiltak mot koranbrenning

Mandag er det planlagt koranbrenninger i både Sverige og Danmark. Danskene vurderer juridiske tiltak for å få bukt med hendelsene.

Koranbrenning fører til sterke reaksjoner fra muslimske land som Tyrkia. Fra venstre Tyrkias president, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Sveriges statsminister Ulf Kristersson Vis mer

Nok en koranbrenning planlegges i Sverige i dag. Det skal skje utenfor Riksdagen i Stockholm.

Mannen bak protesten ønsker at Sverige skal forby Koranen, melder Expressen.

– Jeg kommer til å brenne den mange ganger til dere forbyr den, sier 48-årige Salwan Najem, som står bak demonstrasjonen.

Han har søkt og fått lov av svensk politi til å gjennomføre markeringen.

Den siste tidens koranbrenninger i Sverige og Danmark har ført til opptøyer og stor misnøye i muslimske land.

Najem sier han ikke er bekymret for reaksjonene som kan vente ham etter den planlagte koranbrenningen

– Vi kommer til å brenne Koranen. Vi kommer til å si «våkn opp Sverige», sier Salwan Momika, som planlegger ny koranbrenning utenfor Riksdagen i Stockholm i dag. Vis mer

Tett kontakt i helgen

Politikere i Danmark og Sverige er i økende grad bekymret over konsekvensene av slike demonstrasjoner.

– Vi befinner oss i den alvorligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Her hjemme vet vi at både stater, statslignende aktører og enkeltindivider kan utnytte situasjonen, skrev Ulf Kristersson i ett innlegg på Instagram søndag.

Han er Sveriges statsminister.

Søndag hadde Kristersson kontakt med Danmarks statsminister Mette Frederiksen om hvordan man skal forholde seg til koranbrenninger.

– I Sverige har vi allerede begynt arbeidet med å analysere lovverket i forsøket på å finne tiltak for å styrke vår nasjonale sikkerhet, skriver han.

Han beskriver Sverige og Danmark som de to mest velfungerende demokratiene i verden.

– Selv om veien fremover kanskje ikke blir nøyaktig lik i ulike land, har vi samme virkelighetsoppfatning. Situasjonen er farlig og tiltak trengs for å styrke vår motstandskraft, skriver Ulf Kristersson.

– Fører til splittelse

Danmark har allerede bestemt seg for å vedta rettslige restriksjoner på protester som innebærer koranbrenning, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Berlingske fortalte Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen søndag at det er planlagt syv koranbrenninger i Danmark mandag.

– Vi har nylig sett noen hendelser utført av et fåtall personer som bare fører til splittelse i en verden som faktisk behøver enighet, sier Rasmussen ifølge Reuters.

Klokken 10 skal utenrikskomiteen i det danske Folketinget ha et møte med utenriksministeren om situasjonen.

Til dansk rikskringkasting (DR) sier han at de skal finne et juridisk verktøy som gjør at man kan hindre koranbrenninger foran utenlandske ambassader i Danmark.

Ifølge dansk TV2 ventes det at møte skal ta cirka to timer.

Søndag snakket Løkke med lederen for OIC, Hissein Brahim Taha. Det opplyste organisasjonen søndag. 57 land er medlem av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Utenriksministrene i OIC skal mandag ha et digitalt møte for å drøfte koranbrenninger i Danmark og Sverige.

I samtalen mellom Løkke og Taha gjentok OIC-formannen budskapet om at Danmark må forhindre nye koranbrenninger.

– Ministeren uttalte at hans lands regjering fordømte fornærmelsen av den hellige Koranen og at regjeringen undersøker dette spørsmålet med stor interesse. Han understreker at hans land er ivrig etter å opprettholde vennskapsrelasjoner og samarbeid med medlemslandene i Organisasjonen for islamsk samarbeid, skriver OIC ifølge DR.

Tyrkia reagerer

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan ba i helgen både Danmark og Sveriges utenriksministre om å ta raske og konkrete skritt for å hindre koranbrenninger.

Han sier det er uakseptabelt å godta brenning av hellige skrifter i dekke av ytringsfriheten.

Koranbrenningene i Sverige og Danmark har utløst raseri i store deler av den muslimske verden og ført til at flere danske og svenske diplomater er blitt kalt inn på teppet i utlandet.