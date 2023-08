Vesten kan ha mistet en alliert i Afrika. Det kan føre til tre kriser for Europa.

Frankrike kan ha mistet innflytelsen i enda en tidligere koloni i Afrika. De som tar over, kan meget vel være Russland.

Torsdag var det 63 år siden Niger ble uavhengig av Frankrike. Demonstranter i Niamey protesterte mot Frankrike og viftet med russiske flagg. Vis mer

«Ned med Frankrike!»

«Lenge leve Putin!»

Tilropene runger i Nigers hovedstad, Niamey.

Torsdag samlet hundrevis av nigerere seg i byen for å markere støtte til kuppmakerne som tok makten i landet forrige uke.

Nigers president Mohamed Bazoum ble pågrepet av sine egne vakter. Sjefen for presidentgården, Abdourahmane Tchiani, erklærte to dager senere at han nå var landets statsoverhode.

Med dét kan Vesten ha mistet en alliert i Afrika.

Ekspertene Morten Bøås og Liisa Laakso er enige om hva «worst case» scenarioet kan være:

Energikrise i hele Europa. En massiv flyktningstrøm. Terrorisme rettet mot Vesten.

«Lenge leve Russland, lenge leve Niger og nigerere» står det på denne plakaten. Vis mer

«Hva i helvete» har gått galt?

Militærjuntaen mente at presidenten ikke har gjort nok for økonomien og for å redde landet fra islamistiske opprørere.

Men hvorfor er det Frankrike som får gjennomgå i demonstrasjonene?

Man trenger noen og skylde på. Og Frankrike har vært litt vel arrogante.

Det er forklaringen til NUPI-forsker Morten Bøås i korte trekk.

– Hvis vi setter oss i en tidsmaskin og reiser tilbake til 2010, så hadde Frankrike få problemer i regionen.

Men i 2013 gikk franske styrker inn i Mali.

Deretter ballet det på seg med problemer mellom Frankrike og de tidligere koloniene i Sahel-regionen i Vest- Afrika, blant annet Niger.

General Abdourahmane Tchiani er blitt erklært som Nigers nye statsoverhode. Vis mer

– De er sultne og fattige og lurer på hva i helvete det er som har gått galt. Da peker mange på Frankrike.

I Zinder, Nigers nest største by, snakket BBC med en mann som ropte «ned med Frankrike».

– Jeg liker ikke Frankrike. De har utnyttet rikdommene i landet mitt, sier han til BBC.

Frykter energikrise

Fra 2020 til 2023 har det skjedd seks kupp i seks land i Vest-Afrika.

Frankrike pleide å ha sterk innflytelse over fire av disse: Mali, Guinea, Burkina Faso og Niger.

Den har de nå mistet.

Forholdet til Niger var viktig for fransk utenrikspolitikk. Frankrikes president Emmanuel Macron lovte å pleie båndet med landet.

Det var det flere grunner til.

For det første er innflytelse over andre land en måte å forsvare stormaktsstatusen sin på. For det andre er de redd for å miste tilgangen på uran uranUranium er et radioaktivt stoff som blant annet brukes som brensel i kjernereaktorer. .

Frankrike får mye av energien sin fra atomkraftverk og får rundt 15 prosent av uranet sitt fra Niger. For EU er det 20 prosent.

Det gir kuppmakerne i Niger et godt kort på hånden.

Europa kan ikke leve med fortsatt avhengighet av russisk uran. Hva om europeerne mister enda en ressurs?

– Da risikerer vi en energikrise på hele kontinentet, sier Bøås.

Tirsdag ble både italienere og franskmenn evakuert fra Niger, som følge av protestene. Vis mer

Støtte fra Wagner

Onsdag besøkte en nigersk general nabolandet Mali. Der styrer en militærjunta med støtte fra leiesoldatene til den russiske Wagner-gruppen. Generalen takket juntaen i Mali for å ha støttet deres kupp i Niger.

For da Vest-Afrikanske land truet kuppmakerne med krig, sa Mali og Burkina Faso at det ville bli sett på som et angrep mot dem.

Liisa Laakso ved det nordiske Afrika instituttet, tror advarselen gjør at Vest-Afrikanske land holder troppene hjemme.

For sannsynligvis ville kuppmakerne i Niger fått støtte fra Wagner-gruppen.

– Det å kjempe mot dem er ikke noe de andre landene er interessert i.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har også sagt at den private militærgruppen kan hjelpe kuppmakerne i Niger.

Demonstranter samlet seg utenfor den franske ambassaden i Niamey på søndag. Vis mer

Putin = motstand

For demonstrantene i Niger som vaier med russiske flagg, har Putin blitt et symbol på motstand.

– Fra et afrikansk perspektiv er Russland en motvekt til det «imperialistiske Vesten», sier Bøås.

Både Bøås og Laakso tror det er musikk i ørene til Putin.

Men han må likevel være tilbakeholden med støtten til kuppet.

– Overfor afrikanske ledere ser det uakseptabelt ut å støtte et kupp i et demokrati, sier Laakso.

Det er grunnen til at Kreml uttrykker en «falsk» bekymring, ifølge Laakso.

Takler vi en flyktningkrise nå?

Etter kuppet stanset EU all bistand til Niger.

Det kan gjøre livet enda vanskeligere for befolkningen, som er blant de fattigste i verden.

Politisk kaos og sult fører ofte til at folk ser seg nødt til å flykte, påpeker ekspertene.

Niger er et av verdens fattigste land. Ifølge Bøås gir mange av dem Frankrike skylden for fattigdommen. Vis mer

– Det er krig i Europa, og jeg ser ikke hvordan man skal kunne takle en massiv flyktningkrise i tillegg, sier Bøås.

Laakso trekker også frem en mulig tredje krise:

– Politisk kaos gjør at IS og Al Qaida får rom til å operere. Dette kan øke risikoen for terrorangrep mot Vesten.