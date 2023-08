Dødstallet etter brannen på Hawaii stiger til 93

Dødstallet i byen Lahaina på Hawaii-øya Maui har steget til 93. Skogbrannen her er den dødeligste som er registrert i USA på over hundre år.

Guvernør Josh Green var lørdag på befaring i Lahaina. Vis mer

Publisert: 13.08.2023

Det siste dødstallet ble kunngjort av myndighetene på Maui søndag formiddag norsk tid. Samtidig blir de kritiske røstene høyere om hvorvidt myndighetene kunne reagert bedre og raskere på katastrofen. Noe av kritikken går ut på at det ikke ble brukt varselsirener under første fase av brannen.

Den lille byen Lahaina ble spesielt hardt rammet av flammene, og mange av gatene ser ut som en utbrent krigssone. Redningsarbeidet var vanskelig, siden det bare er én vei som leder inn og ut av byen.

Det har også vært klager om at evakueringen startet for sent. Brannsjef Bradford Ventura sa på en pressekonferanse at flammene hadde spredd seg overraskende fort og at det hadde vært «nesten umulig» å få satt i gang en evakuering raskt nok.

Kom sent

Hawaii-guvernør Josh Green har innrømmet at nødhjelpen kom sent fordi det var vanskelig å få overført materiell til Maui fra de andre øyene. Ifølge CNN har Green satt i gang en gransking av myndighetenes håndtering av krisen.

De føderale krisemyndigheter (FEMA) opplyser at et dusin byråer er engasjert i redningsarbeidet. Over 150 redningsmannskaper fra FEMA deltar i søk og redning, og flere er på vei.

Dødstallet er høyere enn under den såkalte Camp Fire-brannen i det nordlige California i 2018, da 85 personer døde.

Mannskaper med likhunder er i ferd med å gjennomgå den nedbrente byen. Der markerer de ruiner av boliger med en stor oransjefarget «X» som mulig søkested, mens de markerer «HR» – human remains – på steder der de har funnet levninger. Man kunne lørdag høre sporadisk bjeffing da hunder markerte mulige funn av omkomne.

Store summer

Om lag 80 prosent av den historiske byen Lahaina på Hawaiis nest største øy Maui er lagt i ruiner, ifølge myndighetene. Kostnaden etter ødeleggelsene anslås til å være på over 62 milliarder kroner, ifølge guvernør Green.

De siste tallene fra FEMA og krisesenteret for Stillehavsregionen viser at rundt 2200 bygninger er blitt ødelagt eller skadd under brannen. Maui er med sine 1900 kvadratkilometer halvparten så stor som den spanske øya Mallorca og får besøk av rundt to millioner turister i året.