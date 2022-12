Norge må verne mye mer for å oppfylle ny naturavtale

MONTREAL (Aftenposten): Espen Barth Eide og hans folk kjemper intenst for ny naturavtale. Lykkes de, må det gjennomføres massivt nytt vern i Norge de neste årene.

Norge har vernet rundt fem prosent av de produktive skogene. Likevel er mer enn 1500 arter som lever i skog truet av utryddelse. For å oppfylle den nye naturavtalen må Norge verne ye mer skog.

Ole Mathismoen Journalist

18 minutter siden

To døgn etter at Norges klima- og miljøminister landet i Montreal var en av de store snublesteinene for en ny global avtale fjernet.

Espen Barth Eide og hans chilenske kollega hadde fått på plass en tekst om hvordan kunnskap om genetiske ressurser som oppdages i naturen skal deles med alle.

