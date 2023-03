Russere reiser hit i hopetall. Og de oppfører seg ikke, ifølge lokalt politi.

Hundretusenvis av russere har flyktet som følge av Ukraina-krigen. De blir ikke tatt like godt imot over alt.

Lokale myndigheter på Bali i Indonesia hevder russere og ukrainere ikke oppfører seg. De kommer med få konkrete eksempler, og turistministeren virker ikke å være særlig bekymret. For ordens skyld: Personene på dette bildet, har ikke noe med saken å gjøre.

19.03.2023 22:21 Oppdatert 19.03.2023 22:42

– Nesten hver gang vi får meldinger om utlendinger som oppfører seg dårlig, dreier det seg om russere.

Sitatet kommer fra en anonym tjenestemann i det lokale politiet på Bali til CNN.

Den populære turistøya i Indonesia har fått nok av russere og ukrainere som inntar øya deres. Siden krigens utbrudd, har de kommet i hopetall. I all hovedsak russere.

– Oppfører seg som om loven ikke gjelder

Fra september 2022 til januar 2023 kom det 77.500 russere og 8800 ukrainere til Bali, ifølge Reuters.

Nå ønsker de lokale myndighetene å gjøre det vanskeligere for russere og ukrainere å få turistvisum. Det skriver flere medier, deriblant Reuters og Al Jazeera.

– Utlendinger oppfører seg som om loven ikke gjelder for dem. Slik har det alltid vært og det må ta slutt en gang for alle, sier polititjenestemannen til CNN.

Ukrainere føler seg urettferdig behandlet og mener at de blir slått i hartkorn med russerne. Ifølge ukrainere på øya, er det russerne som står for de fleste hendelsene, skriver CNN.

– De strømmer til Bali

Ifølge CNN reagerer politiet spesielt på at enkelte jobber ulovlig som frisører, uautoriserte reiseledere og drosjesjåfører. Videre refereres det til «dårlig oppførsel», uten at konkrete eksempler nevnes. Flere skal også ha oppholdt seg lengre i landet enn visumet tillater.

I Bali kan du få visum ved ankomst til landet. Det er denne muligheten de ønsker å strupe for russere og ukrainere.

– Siden de er i krig, strømmer de til Bali. Både de som kommer her for å slappe av og de som kommer for å jobbe, sier Bali-guvernør I Wayan Koster ifølge Reuters.

Ifølge ham står de for en betydelig større andel overtredelser enn andre turister. Derfor har han spesielt fokus på russere og ukrainere. Han har bedt Indonesias justisminister om tillatelse til å gå videre med lovforslaget som hindrer russere og ukrainere å besøke øya.

Santiago Uno, landets turistminister, sier imidlertid til Reuters at turister fra Ukraina og Russland så langt ikke står for en særlig høy andel overtredelser.

En turist nyter været i Bali i november i fjor.

Sol, strender og natur

I 2019, det siste normale året før pandemien, tok øya imot 6,3 millioner turister.

Ifølge The Jakarta Post står turismen for 60 prosent av øyas økonomi.

Det er særlig solfylte strender, lave bokostnader og storslått natur som lokker de reisende til Bali.

Nylig varslet balinesiske myndigheter at de ønsker å forby mopeder for turister, skriver BBC.

Les også Oligark: Russland kan gå tom for penger i 2024

Minst 500.000 russere har flyktet

Men de færreste flyktninger har råd til å ta seg helt til Bali. Over 8,1 millioner flyktninger fra Ukraina er registrert over hele Europa, ifølge FN.

I Russland er det registrert over 500.000 personer som har flyktet fra Putins krig. Tallet er trolig høyere, kanskje opp mot 1 million, ifølge The Washington Post.

Selv om krigen i Ukraina har høy oppslutning i Russland, er det mange som flykter fra landet. I fjor skrev Aftenposten om hvordan Russland tappes for kloke hoder og forretningsdrivende. Den største hjerneflukten siden revolusjonen i 1917, uttalte en professor.

I høst eskalerte det ytterligere da president Vladimir Putin beordret mobilisering av vernepliktige menn.