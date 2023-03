Veganer får nei til personlig bilskilt. Noen kan tro det er grisete.

Mange amerikanere vil gjerne ha personlig skilt på bilen. Noen av de mest kreative får nei. Peter Starostecki er en av dem.

Peter Starostecki og barna Sadie og Jo Jo sitter ved bilen med kjennetegnet som staten Maine mener er upassende.

12.03.2023 17:49

Bilister i USA kan mot et gebyr gjøre bilskiltet sitt personlig. I staten Maine tillot Biltilsynet lenge hva som helst.

Dermed rullet det biler på veiene med banneord og referanser til sex. For noen år siden strammet staten inn.

De mest upassende skiltene skulle inndras. Nå går klagesakene sin gang. En av dem som klaget, er Peter Starostecki.

Hans skilt sier nemlig «Luvtofu». Bileieren er veganer. Det vil han vise til omverdenen med å si at han elsker å spise tofu, et soyaprodukt rikt på proteiner.

Problemet? Folk kan fort bli forledet til å tro at han vil uttrykke sin entusiasme for å ha samleie. Men Starostecki vil ikke godta et nei. Derfor har han anket vedtaket.

– Dette er min protest mot å spise kjøtt og animalske produkter, sier Starostecki til nyhetsbyrået AP.

– Synes det er toskete

Heather Libby ga seg motvillig. Hun hadde et skilt med ordet for en bikkje av hunkjønn. På norsk kan det blant annet oversettes med hurpe.

– Folk er så følsomme for tiden. Jeg synes det er toskete, klager hun.

Statens administrasjonsminister Shenna Bellows sier folk gjerne må ytre seg, men da må de gjøre det med klistremerker.

– Vi har en offentlig interesse i å holde uttrykk og ord som er spottende eller kan utløse vold, borte fra veiene, sier hun.

Større stab

De fleste andre stater har regler om støtende ord på bilskiltene. Delstaten Michigan har en liste på 21.000 skilt som er lest og funnet upassende, melder lokale medier.

Staten har en stab på 24 som deler av året jobber med å gjennomgå søknader.

Noen skilt tar opp aktuelle saker, som FUC0V1D. Andre snakker nedsettende eller truende om politikere, som B1DNSUX eller KLTRUMP.

I Michigan vurderer de også teksten på skiltet ut fra hvilken type skilt bilen har.

Hvis bilen har skilt fra Western Michigan University, vil det stå en stor W til venstre.

Da får man ikke ha bilnummeret E1NER, siden det kan lede tankene til et slangord for det mannlige kjønnsorgan.

Det samme gjelder bilister som er fans av Detroit Tigers. Da står det D til venstre på bilskiltet. De får da ikke lov å ha skilt som UMBA55, 0GP00P og RUNK. Det kunne ellers blitt lest som dust, hundebæsj og full.

Ytringsfrihet

Det finnes likevel en grense for hvor strenge regler en delstat kan ha før det kommer i konflikt med ytringsfriheten. California tapte i 2020 en sak for domstolene. Deres forbud mot skilt som var «krenkende for den gode smak og anstendighet», var ikke spesifikt nok.

I Norge har det vært lov med personlige bilskilt siden 2017. Det tildeles typisk mellom 1000 og 2000 slike hvert år.

Veivesenet har flere ganger vært klar på at alt ikke vil bli godkjent. De sier nei til skilt «som er upassende, kan misforstås eller kan virke støtende».

I loven heter det at den «som søker om personlig kjennemerke er ansvarlig for å velge en tegnkombinasjon som etter alminnelig oppfatning ikke er støtende, eller på annen måte medfører ulempe for noen».

Blant mange som har fått nei i Norge, er et skilt med et ensifret tall etterfulgt av ordet maskin.

Andre forbudte skilt har beskrevet kjønnsorganet til en hest, store bryster på engelsk eller en oppfordring til å utføre en seksuell handling med munnen.