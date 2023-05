April var rekordvarm. Fredag snødde det i Spania.

Etter måneder med tørke og høye temperaturer, faller snøen i Nord-Spania fredag. Hvordan kan det skje?

Slik så det ut på et av de høyeste punktene på veien mellom León og Asturias fredag morgen.

12.05.2023 22:17

Sommeren hadde kommet til Spania for flere uker siden. Svømmebassengene er åpnet i Madrid. Nå snør det i fjellene bare syv mil nord for hovedstaden.

Snøfallet skjer i La Raya, et fjellområde i Asturias, 1500 meter over havet, melder Reuters. Samtidig er det haglbyger og kraftig regn i Middelhavsdelene av landet, som Catalonia og Valencia.

Videoer i sosiale medier viser haglbyger i Barcelona fredag kveld.

– Spania har registrert den tørreste starten på et år siden registreringene startet, sa det spanske meteorologiske institutt AEMET onsdag.

Mindre enn halvparten av den gjennomsnittlige mengden nedbør har falt i landet i løpet av de fire første månedene av 2023. Enkelte steder har ikke sett en dråpe nedbør på over 130 dager.

Så langt i år har spanjolene registrert elleve dager som var varmere enn normalt. April måned var rekordvarm, for første gang oversteg temperaturene 38 grader.

Det er mer enn dobbelt så mange unormalt varme dager som vanligvis registreres i løpet av et helt år.

Meteorolog: En trend

– Endringen vi ser er dramatisk. Det er ikke normalt med så store kontraster i været, forteller Per Egil Haga. Han er vakthavende meteorolog.

Selv om været ofte beveger seg over store områder, er det ikke vanlig at store endringer skjer så raskt, forklarer han.

Ifølge meteorologen har det likevel en naturlig forklaring:

Kjølige luftmasser har beveget seg fra nord i Europa. Når de treffer de varme luftmassene i Spania, skjer det noe i atmosfæren.

Da beveger den kalde luften seg nedover, mens den varme, lette luften beveger seg oppover.

– Det som skjer da er som en slags eksplosjon. Bevegelsene i atmosfæren fører til torden, styrtregn og hagl, sier Haga.

Han forteller at det er liten sjanse for at snøen legger seg andre steder enn i fjellene. Men det kalde været vil trolig flytte seg til både Italia og Balkan.

Og slike værendringer må vi kanskje bli mer vant til fremover.

– Dette er et eksempel på hvordan normalen kan bli i fremtiden. Hyppigere styrtregn, mer tørke og raske endringer i været. Sånn sett er det en trend som passer inn i hvordan vi tror været vil utvikle seg, sier Haga.