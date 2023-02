Eksperter utelukker ikke at spionballongen kan ha vært på norgesbesøk

Spionballonger har ført til tiår med spekulasjoner. Men den gamle teknologien har noen fordeler sammenlignet med sattelliter.

Medlemmer av en bombegruppe i USAs marine plukket opp ballongen utenfor kysten av byen Myrtle Beach i Sør-Carolina lørdag.

08.02.2023 20:48

Den kinesiske ballongen som lørdag ble skutt ned over østkysten av USA, skal ha vært del av et omfattende militært etterretningsprosjekt i Kina. Det melder både Washington Post og CNN, som har snakket med anonyme kilder i amerikanske myndigheter.

Ballongen er én av det som skal være en stor flåte kinesiske spionballonger. De brukes til å samle inn informasjon om militære hemmeligheter i andre land, skriver de amerikanske mediene.

– Kineserne har i praksis tatt eldgammel teknologi og kombinert det med moderne kommunikasjons- og observasjonsevner, sa en kilde til The Washington Post.

Onsdag gikk Det hvite hus ut med opplysninger om at ballongtypen er blitt observert over land i fem kontinenter. USA skal ha vært i kontakt med sine allierte vedrørende saken, ifølge Reuters.

– Disse ballongene inngår i en flåte med ballonger som er utviklet for å utføre overvåkingsoperasjoner, sa pressesekretær Karine Jean-Pierre.

Kineserne har på nektet for at det er en spionballong som fløy over USA. De hevder den ble brukt til værobservasjoner og at den ved et uhell ble blåst av kurs, ifølge Reuters.

De anklager amerikanerne for å utnytte situasjonen til å skape et feilaktig inntrykk.

Men hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, mener det er liten grunn til å tvile på at den er blitt brukt til etterretning.

Ballongen var over 60 meter høy. Her blir den skutt ned.

Ikke første gang

Det har å gjøre med ballongens størrelse, ruten den har tatt og at kineserne ikke varslet amerikanerne om den på forhånd, forteller Røseth.

Ballongen skal ha vært 61 meter høy, ifølge general Glen VanHerck ved det amerikanske forsvarsdepartementet.

Dette er heller ikke første gang amerikanerne har oppdaget kinesiske spionballonger.

– Det kan i hvert fall spores tilbake til forrige presidentperiode da man observerte tre spionballonger over USA. Det er også kjent at det har vært ballonger over Europa, sier Røseth til Aftenposten.

– Kina har nok vurdert at fordi det ikke har fått reaksjoner tidligere, så er dette en billig og god måte å drive etterretning på, sier han.

Ballonger har lenge vært brukt til å spionere på andre land. I 1985 meldte NTB om at en observasjonsballong ble observert over Nordland og Sør-Troms, før vinden førte den ut over havet.

Det mest kjente ballong-mysteriet skjedde imidlertid langt tidligere enn dette. I 1947 ble det oppdaget vrakdeler i Roswell i New Mexico. Det førte til årevis med spekulasjoner om Ufoer og romvesener.

Folk hadde samlet seg på Surfside Beach i Sør-Carolina lørdag for å få et glimt av den store, hvite ballongen. Samme dag ble den skutt ned.

I 1994 publiserte det amerikanske militæret en rapport der de avslørte at vrakdelene tilhørte en spionballong. Den var del av det amerikanske «Mogul-prosjektet», der ballonger ble utstyrt med mikrofon for å plukke opp lydbølger fra sovjetiske tester av atombomber, skrev The New York Times.

Utelukker ikke norgesbesøk

I tiårene siden har ballongene i stor grad blitt erstattet av satellitter, forteller Røseth. Men selv om de er mindre avanserte, har ballongene sine fordeler.

– Ballonger flyr lavere, og det er lettere å oppdatere optikken. Man trenger ikke like gode objektiver siden ballongene flyr lavere enn satellittene, sier Røseth.

De er utstyrt med solcellepaneler som kan brukes til å styre dem og justere høyden. De kan være i luften i mange år og dekke store områder.

Røseth vet ikke om en ballong, lik den som er skutt ned over USA, har vært i nærheten av Norge. Men det kan ikke utelukkes. Og amerikanerne har bekreftet at slike ballonger har vært over Europa.

– Slike ballonger kan gå mange ganger rundt jorden. Så det er absolutt en mulighet for at den har vært over Norge og Arktis, sier Røseth.

Et amerikansk kystvakthelikopter leter etter vrakrester av ballongen lørdag.

Det samme mener professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Han forteller at det er gjennomført rundt et dusin flyvninger med ballongen, særlig i Asia.

– Det er usikkert om slike ballonger har vært over Skandinavia og Norge, skriver Tunsjø i en e-post til Aftenposten.

– Ettersom dette er noe Kina har holdt med på i flere år, kan det tenkes at det har vært ballonger over Europa eller Skandinavia på sin ferd enten til eller tilbake fra USA. Eller at de har hatt egne ballonger som har seilt over Europa, sier Tunsjø.

Aftenposten har spurt Etterretningstjenesten om de vet om ballongen har vært i nærheten av Norge. De har ikke en kommentar på det nåværende tidspunktet.