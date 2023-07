500 dager med krig i Ukraina. Zelenskyj markerte med oppsiktsvekkende øybesøk.

Også FNs menneskerettsobservatører markerer dagen. De la fredag frem dystre tall: Flere enn 9000 sivile er bekreftet drept siden krigens utbrudd.

Omgitt av livvakter la presidenten ned blomster på Slangeøya. Vis mer

Det er 500 dager siden Russlands fullskala-invasjon av Ukraina, 24. februar i fjor.

Ukrainas president markerte dagen med å besøke Slangeøya, som er blitt et symbol på ukrainsk motstand.

– I dag er vi på Slangeøya, som aldri vil bli okkupantenes rov, i likhet med hele Ukraina, for vi er et tappert folk, sa Volodymyr Zelenskyj i en udatert video publisert på hans offisielle Twitter-konto.

I videoen sier den ukrainske presidenten at hele Ukraina skal gjenerobres. Vis mer

I videoen takker han «alle som kjemper for Ukraina».

Den lille øya i Svartehavet ble berømt da noen få forsvarere sto imot kraftig bombardement fra et russisk krigsskip tidlig i krigen. Russerne inntok øya kort tid etter krigsutbruddet i februar, men i juni tok ukrainske styrker den tilbake.

I videoen fra besøket på øya kaller Zelenskyj slaget om den ett av krigens viktigste.

Det russiske krigsskipet Moskva, som var sentralt i okkupasjonen av slangeøya, sank i Svartehavet i april etter det russerne hevdet var en eksplosjon om bord. Ukrainerne hevdet de hadde senket skipet med raketter.

– Dyster milepæl

500 dager med krig markeres også på andre måter. FNs menneskerettsobservatører (HRMMU) la fredag frem dystre tall fra Ukraina.

Flere enn 9000 sivile, inkludert 500 barn, er blitt drept siden Russlands invasjon i fjor, ifølge en ny FN-rapport.

– I dag markerer vi en dyster milepæl i en krig som fortsetter å kreve en forferdelig pris av Ukrainas sivile, sier HRMMUs visesjef Noel Calhoun i en uttalelse.

Det skriver Al Jazeera.

Samtidig er observatørene klare på at det reelle antallet drepte trolig er langt høyere enn de 9177 bekreftede sivile dødsfallene.

Steder som Mariupol, Lysytsjansk, Popasna og Sievjerodonetsk nevnes som steder man mangler bekreftede dødstall fra. I rapporten oppgir de også at minst 15.993 sivile er blitt skadet.

Flere drepte i mai og juni

Selv om det i gjennomsnitt har vært færre sivile drept og såret i år enn fjor, begynte tallene å stige i mai og juni, ifølge rapporten.

Så nylig som 27. juni ble 13 sivile, inkludert fire barn, drept i et rakettangrep mot Kramatorsk øst i Ukraina. Også langt fra fronten mister sivile livet.

Natt til torsdag ble en boligblokk i Lviv, vest i landet, truffet av en russisk rakett. Først ble det meldt om fire drepte. Nå er ti personer bekreftet omkommet etter angrepet. Minst 37 ble såret, og over 50 leiligheter er ødelagt.

Ifølge observatørene er tre ganger så mange sivile drept i løpet av de siste 500 dagene enn i de foregående åtte årene med fiendtligheter øst i Ukraina, som følge av annekteringen av Krym.

Spesielt byene Butsja og Mariupol er blitt symboler på sivilbefolkningens lidelser i krigen.

Massakren i Butsja rystet verden. President Zelenskyj kalte det folkemord. Mange ba om at drapene skulle etterforskes som krigsforbrytelser. Norge og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømte angrepene på sivile.

Russerne bombet også Mariupol sønder og sammen. I juni i fjor sa FN at flere enn 1300 sivile var bekreftet drept under slaget om byen, og at det reelle tallet trolig var langt høyere. Dette er et av stedene hvor FN frykter store mørketall når det gjelder sivile ofre.