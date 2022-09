Slik svarer Vesten på annekteringen: – Vi vil sørge for at Putin taper denne ulovlige krigen

Vestlige land står samlet i fordømmelsen av Russlands ulovlige annektering av ukrainske områder. Beskjeden er at dette ikke endrer noe – men at motstanden skjerpes.

Ukraina vil ikke forhandle med Russland før Vladmimir Putin går av som president, mens Nato kaller fredagens annektering et tegn på svakhet.

12 minutter siden

Fredag ettermiddag erklærte Russlands president Vladimir Putin at de okkuperte ukrainske områdene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson nå er del av Russland. Det skjer samtidig som russerne skyves kraftig tilbake på slagmarken.

Foreløpig er det ingen stater som har anerkjent Putins eiendomsoverdragelse, mens fordømmelsen er bred.

Etter Putins tale fredag ettermiddag erklærte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina vil sende en hastesøknad om å bli medlem av Nato. Den ukrainske presidenten slår fast at han ikke vil forhandle med Russland all den tid Putin sitter med makten i landet.

– Vi vil forhandle med den nye presidenten, siteres Zelenskyj på av nyhetsbyrået AFP.

Endrer ikke krigens natur

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier i en pressekonferanse at Ukraina-krigen nå befinner seg i et avgjørende øyeblikk.

Kombinasjonen av russisk mobilisering, atomtrusler og fredagens annektering innebærer den mest alvorlige eskaleringen siden krigens start, sier generalsekretæren.

– Dette er den største forsøkte annekteringen av europeisk territorium med makt siden andre verdenskrig, sier Stoltenberg, som kaller annekteringene «ulovlige og illegitime».

Han understreket at annekteringen ikke endrer krigens natur, og at det er Russlands ansvar som angrepsland å avslutte krigen.

– Ikke noe av dette viser styrke. Det viser svakhet. Det er en innrømmelse av at krigen ikke går etter planene. Putin har mislyktes i å nå sine strategiske mål.

Stoltenberg understreket at Nato fremdeles vil gi støtte til den ukrainske motstanden.

Natos generalsekretær sa at døren er åpen for ukrainsk medlemskap i Nato, men han var påpasselig med å ikke gi eksplisitte grunner til forhåpning.

Fordømmelser

Lederne for EUs 27 medlemsland sa raskt, i en felles uttalelse, at de aldri vil anerkjenne annekteringen.

– Vi avviser og fordømmer Russlands ulovlige annektering av Ukrainas områder, heter det i en uttalelse fra de medlemslandene.

Mens Putin sa at «folk har gjort sitt valg, og valget er nesten enstemmig», omtales folkeavstemningene stort sett med anførselstegn i vesten. Beskjeden er at de falske folkeavstemningene strider mot folkeretten og ikke har skjedd i henhold til demokratiske prinsipper.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa i en pressekonferanse fredag at Norge fordømmer annekteringen på det sterkeste. Støre understreket at annekteringen er uten legitimitet.

– De såkalte folkeavstemningene er gjennomført under militær okkupasjon og er i strid med folkeretten, sa Støre.

Samtidig meddelte Støre at Norge har takket ja til utenlandsk tilstedeværelse i norsk sektor. Bidrag fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia skal øke tilstedeværelsen etter Nord Stream-lekkasjen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert tyskere og franskmenn til norske varvann.

Nye sanksjoner

– USA fordømmer Russlands uredelige forsøk på å annektere suverent ukrainsk territorium. Russland bryter folkeretten, tråkker på FN-pakten og viser sin forakt for fredelige nasjoner, sier USAs president Joe Biden.

Samtidig svarte USA på annektering med sanksjoner mot rundt tusen personer og selskaper knyttet til invasjonen.

Den svenske statsministeren Magdalena Andersson fordømte Russlands tvangsinnlemmelse i en pressekonferanse fredag kveld.

– I dag har Russland høynet innsatsen i sin streben etter å, med vold, kontrollere et demokratisk naboland, sa Andersson.

Hun fremhevet at de fire regionene fremdeles er ukrainsk territorium, og omtalte de såkalte folkeavstemningene som «en ren farse».

Hun fortalte videre at Sverige, sammen med EU, jobber med å utarbeide nye sanksjoner mot Russland.

Den britiske statsministeren Liz Truss ga tydelig beskjed til Vladmimir Putin fredag.

– Vil sørge for at Putin taper

– Putin kan ikke tillates å endre internasjonale grenser ved brutal makt. Vi vil sørge for at Putin taper denne ulovlige krigen, sier britenes statsminister Liz Truss, ifølge Reuters.

Hun sier videre at Putin igjen har brutt internasjonal lov med «klar forakt for livene til de ukrainske menneskene han hevder å representere».

Leder Ursula von der Leyen av EU-kommisjonen sa tidligere fredag at Putins annektering «ikke vil endre på noe», og at alle ulovlig okkuperte områder alltid vil være del av Ukraina, og dette har altså vært gjennomgangstonen statslederne i EU har anvendt i sin fordømmelse.

Italias valgvinner Giorgia Meloni sier at Putin igjen «demonstrerer sin Sovjet-aktige, nyimperialistiske visjon, som truer sikkerheten til hele det europeiske kontinentet.»

Meloni forsikret onsdag om fortsatt italiensk støtte til Ukraina. Samme dag lovte USA ny våpenhjelp til en verdi av nesten 12 milliarder kroner. Våpenpakken inkluderer blant annet flere HIMARS-rakettsystemer, som har vist seg svært effektive for ukrainerne i motstanden mot de russiske okkupasjonsstyrkene.