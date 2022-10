Mette Fredriksen kunngjorde nyvalg i Danmark

Nyheten om nyvalg kom på et pressemøte ved statsministerboligen klokken 13 onsdag.

Statsminister Mette Frederiksen vil onsdag trolig skrive ut nyvalg i Danmark.

5. okt. 2022 12:53 Sist oppdatert 18 minutter siden

Mette Fredriksen understreket at Danmark, i likhet med resten av Europa, må forholde seg til en rekke kriser. Krigen i Ukraina, høyere priser og særlig høyere energipriser er en utfordring.

– Den viktige oppgaven akkurat nå er å få Danmark trygt gjennom krisen, sa Fredriksen.

Fredriksen sa at i denne situasjonen ønsker de en regjering med bred støtte. Nyvalget skal avholdes tirsdag 1. november.

Men bakgrunnen for nyvalget er at støttepartiet Radikale Venstre lovet å fremme mistillitsforslag mot regjeringen under Folketingets åpningsdebatt torsdag dersom det ikke ble utskrevet nyvalg.

Radikale Venstre sier de ikke kan støtte Frederiksens regjering på grunn av det som kom frem i redegjørelsen til den såkalte Minkommisjonen i sommer. Der ble det slått fast at Frederiksens ordre om å avlive all mink i landet som følge av frykt for en mutert koronavariant, var ulovlig.

Det er svært jevnt mellom de to blokkene i dansk politikk på meningsmålingene. Flere partier har heller ikke sagt hvilken statsministerkandidat de vil støtte.

Fredriksens kunngjøring om nyvalg kommer åtte måneder før Folketingets periode ville utløpt.