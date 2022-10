Ukrainerne mot ny seier. Russiske krigshissere fortviler.

– Ukrainerne er 4–5 ganger så mange som oss, ifølge prorussisk krigsjournalist.

Ukrainske soldater har også hatt betydelige tap under kampene i det østlige Ukraina. Bildet er tatt i Kharkiv fylke 12. september.

1. okt. 2022 10:31 Sist oppdatert nå nettopp

Ukraina har omringet russiske styrker i den strategiske viktige byen Lyman, melder Reuters lørdag morgen.

Det samme melder Radio Svoboda lørdag morgen. En talsperson for de ukrainske styrkene sier at omtrent 5500 russiske soldater kan bli tatt til fange.

I dagevis har ukrainske styrker angrepet området i bølger. Fredag skal de ukrainske styrkene ha tatt kontroll på alle veier ut av området, bortsett én vei, ifølge avisen Nastojazjzje Vremja.

På sosiale medier er det flere meldinger om at ukrainske soldater er på vei inn i byen, men disse er ikke bekreftet. Iføgle The Institute for the Study of the War vil byen trolig falle i løpet av 72 timer:

– Nøkkelen til nord

Lyman ligger i Donetsk fylke øst i landet og har vært under russisk kontroll siden april.

Det er en strategisk viktig by i Ukraina-krigen. Det er et viktig jernbaneknutepunkt. Russerne har brukt byen for å frakte forsyninger videre inn i okkuperte områder i nord og øst.

Krigskorrespondent Aleksander Kots arbeider i Komsomolskaja Pravda. Avisen er også kjent som Putins favorittavis. Sent fredag skrev han en oppdatering på situasjonen i og rundt byen.

– Ukrainerne er 4–5 ganger så mange som oss. Vi har fått støtte, men det har ikke vært nok. Fredag ble vi omringet, skriver han og legger til:

– Herfra kan den ukrainske offensiven spre seg til Svatovo, Kremennaja og Lisitsjansk.

Det er militæranalytiker Kirill Mikhailov enig i.

– Lyman er nøkkelen til Svatovo. Svatovo er nøkkelen til Luhansk. Det vil si de områdene i Luhansk som ble tatt etter 24. februar, sier han til den russiske nettavisen Mediazona.

Avledningsmanøver?

Ukrainerne har vært på offensiven etter at de for noen uker siden jaget russerne ut av Kharkiv-området i nord. Det ble gjort etter at alle trodde at Ukraina ville fokusere på Kherson i sør. Hendelsen har gjort det vanskelig for russerne å lese ukrainernes plan.

– Hvem vet, kanskje er angrepet på Lyman en avledningsmanøver, og de vil angripe andre steder, spør Kots, før han fortviler over at de også har problemer andre steder langs fronten:

– Vi har fortsatt en vanskelig situasjon lang Oskol-elven etter å ha forlatt Izium.

Den prorussiske militærbloggeren Igor Girkin tror også at offensiven ved Lyman kan være en avledningsmanøver. Han forventer et nytt ukrainsk angrep lenger sør.

Den kjente russiske krigsjournalisten Aleksandr Sladkov er også på bakken i Ukraina. På telegram skriver han at det som nå skjer i Lyman, bør bli gjenstand for grundig analyse av forsvarsdepartementet.

Lørdag la han ut en kort melding:

– I Lyman er ikke alt som det kan fremstå. Det er langt fra positivt.

Meldingene om at byen er omringet kommer kun timer etter at den russiske presidenten feiret annekteringen av Ukrainas territorium.

Fredag var det stor fest i Moskva. Først holdt Putin en 37 minutter lang tale der han sa at Russland skal knuse Vestens hegemoni. Deretter var det klart for konsert på den Røde plass hvor statlige ansatte var beordret til å delta.