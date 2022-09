En viktig by kan bli omringet. Tusenvis av russiske soldater kan bli fanget i knipetangsmanøver.

I Moskva feirer Putin den ulovlige annekteringen av ukrainske provinser. Men i det østlige Ukraina kan soldatene hans gå på et smertelig tap.

En ukrainsk soldat viser seierstegn ved Izium i Kharkiv fylke den 13. september.

Det har knapt gått en måned siden ukrainske soldater frigjorde store områder i det nordøstlige Ukraina. De russiske okkupantene flyktet hals over hode.

Nå ser det ut til at de ukrainske soldatene nærmer seg en ny viktig seier. Denne gangen er det et viktig jernbaneknutepunkt i byen Lyman i Donetsk fylke det handler om.

3000 russiske soldater kan være i ferd med å bli fanget av en ukrainsk knipetangmanøver. Sannsynligvis står det om dager, kanskje bare timer.

I flere måneder har Lyman lengst nord i Donetsk fylke vært et viktig knutepunkt for transport av forsyninger med jernbane til de russiske styrkene i det østlige Ukraina. Dersom ukrainerne klarer å ta byen, så vil det være den viktigste seieren siden ukrainerne i begynnelsen av september tok store deler av Kharkiv fylke i et lynangrep.

Før den russiske invasjonen hadde byen nesten 30.000 innbyggere. Men da russerne invaderte, ble mye ødelagt av bombefly og raketter.

At situasjonen for de russiske soldatene er prekær, blir bekreftet av russiskvennlige opprørere og russiske journalister.

Hvis Lyman faller, åpner muligheten seg for at Ukraina kan gjenerobre store deler av Luhansk, mener militære ekspertene.

– Byen er delvis omringet

Russiske styrker er delvis omringet ved Lyman, ifølge en russiskvennlig opprørsleder i Donetsk.

Samtidig bekrefter han at ukrainske regjeringsstyrker er i ferd med å gjenerobre kontrollen over landsbyer i området.

– Meldingene fra Lyman er urovekkende. Akkurat nå er byen delvis omringet, sier Denis Pusjilin i sosiale medier.

Pusjilin er leder for utbryterregionen Donetsk. Russiske styrker brukte flere uker på å få kontroll over Lyman i vår.

Nyhetene om kampene rundt Lyman kommer samtidig som russiske myndigheter forbereder en seremoni i Moskva der Donetsk og tre andre ukrainske områder offisielt skal erklæres som russiske.

Pushilin sier at ukrainske styrker forsøker å overskygge den historiske innlemmelsen i Russland.

– Våre folk kjemper, vi kaller ut reserver og vi må holde ut, til tross for at fienden har satt inn betydelige styrker mot oss, sier Donetsk-lederen.

Ukrainske soldater har også hatt betydelige tap under kampene i det østlige Ukraina. Bildet er tatt i Kharkiv fylke 12. september.

– Ekstremt vanskelig situasjon

Lommen som de russiske soldatene befinner seg i ved Lyman, er i ferd med å lukke seg, skriver den russiske krigskorrespondenten Semyon Pegov.

– Situasjonen er ekstremt vanskelig, skriver Pegov ifølge det amerikanske magasinet Forbes.

De 3000 russiske soldatene kan fremdeles klare å komme seg ut av fellen. Men spørsmålet er om de vil få lov til å trekke seg ut.

– Russerne forsøker å forsinke ukrainernes fremrykking så mye som mulig slik at de kan opprette og oppgradere de defensive linjene mellom Sievjerodonetsk og grensen mot Russland, sier Konrad Muzyka, direktør for Rochans militære konsulentselskap i Polen til Reuters.

Åpner for ukrainsk offensiv lenger østover

Ukrainske styrker har de siste 24 til 48 timene hatt vesentlig fremgang rundt Lyman, sier Karolina Hird, forsker ved tenketanken Institute for the Study of War.

Avhengig av hvordan ukrainerne vil følge opp fremgangen, så kan en kollaps ved Lyman åpne for mulige offensiver lenger østover, sier hun til Reuters.

John Herbst, en tidligere amerikansk ambassadør til Ukraina, sier at dersom Lyman faller, så vil det i det minst komplisere russernes militære stilling i det nordøstlige Ukraina.

– Det vil sannsynligvis sette deres evne til å holde Luhansk i fare, sier han til Reuters.

Ukrainske soldater smiler ved Kharkiv 12. september.

Herbst tror Luhansk er det eneste området som Ukraina kan klare å gjenerobre i løpet av de neste 4–6 ukene. Militære eksperter har tidligere sagt at Ukraina bør forsøke å erobre så mye land som mulig de neste ukene, før Russland får sendt inn de 300.000 soldatene som Putin er i ferd med å mobilisere.

Det gjenstår å se hvor effektive de nylig mobiliserte soldatene kan komme til å bli.

Dersom russerne taper Lyman omtrent samtidig med at russerne foretar en ulovlig annektering av fire nye ukrainske provinser, så vil det vise hvor fjernt Kreml er fra virkeligheten, mener Seth Jones ved tenketanken Center for Security and International Studies i Washington.

– Putin forsøker gjennom de falske folkeavstemningene å sikre seg kontroll over områder han egentlig er i ferd med å miste. Tapet av Lyman vil bety nok et tilbakeslag for Putins mål om å ta hele Donbas., sier han til Reuters.