«Rystende», mener UNESCO, FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, om resultatene fra sin egen undersøkelse: Mer enn 617 millioner barn og unge i skolealder får aldri grunnleggende kunnskaper i matematikk og lesning. FN-organet slår fast at denne sløsingen med menneske potensial kan utgjøre en stor trussel for mulighetene for å nå bærekraftsmålene.

Mens tidligere, lignende rapporter har lagt avgjørende vekt på barns manglende adgang til skolegang, fremholder UNESCO denne gang at skoler i mange land er av elendig kvalitet, påpeker BBC.

Resultatet av år med forsømmelser: 260 millioner barn uten skolegang

Hindrer utvikling i fattige land

ZOHRA BENSEMRA / Reuters/ NTB scanpix

Ikke uventet er forholdene verst i Afrika sør for Sahara. Der kommer 88 prosent av alle som er barn eller ungdommer i dag, til å bli voksne uten å ha oppnådd tilfredsstillende ferdigheter i lesing.

I det sentrale og sørlige Asia er det 81 prosent som ikke kommer til å kunne lese skikkelig, mens det i Nord-Amerika og Europa bare er 14 prosent barn og ungdommer som går ut av skolen med kunnskaper på så katastrofalt lavt nivå.

Men som FN påpeker: Bare ti prosent av verdens barn i skolealder bor i de mest velstående og utviklede delene av verden.

På plass i klasserommene, men ...

Også Verdensbanken har nylig publisert en rapport som sterkt advarer om at mange barn i fattige land går på skole uten å lære noe: Mens 99 prosent av elevene i Japan oppnår grunnleggende ferdigheter, er det bare syv prosent av skolebarn i Mali som klarer det samme.

Tallene avslører også hvordan store klasseforskjeller kraftig slår inn. I Kamerun er det bare fem prosent av jentene fra de fattigste familiene som gjør det så bra i grunnskolen at det kan bli aktuelt å fortsette utdannelsen. 76 prosent av jentene fra landets rikeste familier oppnår derimot resultater som gir dem mulighet til å gå videre på skolen.

Bankens sjeføkonom Paul Romer sier ifølge BBC at det er helt nødvendig å erkjenne at mange barn ganske enkelt ikke har noe utbytte av å gå på skolen.

SAYYID AZIM / AP/ NTB scanpix

Verdensbanken advarer om at millioner av unge mennesker i lav- eller middel-inntektsland får så dårlig grunnutdannelse at de trolig aldri vil ha mulighet for å få annet arbeid enn usikre, dårlige betalte jobber.

– Mange av disse barna lever ikke skjult eller isolert slik at myndigheter og lokalsamfunn ikke finner dem. De sitter i klasserommene sine, sier Silvia Montoya, direktør for Unescos statistikk-institutt.

Verdensbankens direktør Jim Yong Kim frykter at manglende utdannelse gjør at barn og unge rammes av «en moralsk og økonomisk krise».

Hva er årsakene?

Verdensbanken slår fast at i de fattigste landene er det mange barn som har det så vanskelig at de ikke har noen reell mulighet til å lære noe i skoletiden, og banken peker blant annet på disse årsakene til den prekære situasjonen:

Mange skoleelever lider under underernæring og dårlig helse.

Hjemmemiljøet barna vokser opp i, er ofte så fattig og elendig at de ofte er fysisk og mentalt underutviklet når de møter på skolen.

Kvaliteten på undervisningen er lav i mange land, altfor mange lærere mangler selv utdannelse.

I enkelte land i Afrika sør for Sahara er det ikke uvanlig at lærerne skulker jobben, og dette har gjerne sammenheng med at de ikke får utbetalt lønn som avtalt.

MIKE HUTCHINGS / Reuters/NTB scanpix

Løfter om hjelp

UNESCOs statistikk-sjef Montoya mener det nå er helt nødvendig å investere mer i kvalitet på utdannelse.

Og under FNs hovedforsamling i september gjorde flere utsendinger dette til et tema.

– Jeg har besluttet å gi utdannelse topp-prioritet for fransk utviklings- og utenrikspolitikk, sa Frankrikes president Emmanuel Macron.

EU kunngjorde at åtte prosent av unionens humanitære budsjett skal brukes på utdannelse.