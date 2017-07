Erna Solberg: Japan ønsker å starte forhandlinger om en frihandelsavtale med Norge

Rett før G20-møtet i Hamburg kunngjorde EU og Japan at de er enige om rammene for en ny frihandelsavtale som vil kutte tollsatsene kraftig.

Forhandlingene har pågått i fire år, men valget av Donald Trump som president i USA skal ha bidratt til at partene fikk opp gassen. Avtalen blir tolket som et signal om motstand mot det mange mener er Trumps proteksjonistiske linje.

Japans statsminister Shinzo Abe uttalte at avtalen var en «vinn-vinn»-situasjon og at den sendte en «tydelig beskjed til resten av verden», ifølge Reuters.

– Blir forhandlinger med Japan

Under G20-møtet i Hamburg lørdag møtte Abe den norske statsministeren. Der ble det klart at det snart er Norges tur til å få sette seg ved forhandlingsbordet med landet som har verdens tredje største økonomi.

– Når de er helt ferdige med avtalen med EU, har Japan sagt ja til å gå videre med oss. Det blir forhandlinger om en avtale, det er klart etter dette møtet, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Det som ble diskutert på møtet var en bilateral økonomisk partnerskapsavtale.

Ikke bare fisk

Særlig bedre markedstilgang for norsk fisk kan være en stor oppside for Norge. I dag betaler sjømatnæringen 3,5 prosent toll på laks og ørret, 7 prosent toll for hel, fryst makrell og 10 prosent toll for fryst makrellfilet, ifølge E24.

– Det er et stort og viktig marked for oss. Både for eksport av fisk, men også for leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, for shipping og for de andre fastlandsnæringene vi har, sier Solberg.

Trump og Putins første møte ble en maraton: – Det var en tydelig positiv kjemi mellom de to. Ingen ville stoppe