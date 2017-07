Visepresidentens stemme avgjorde: Senatet behandler ny helselov

Senatet tok et nytt steg i retning av å avskaffe Obamas helsereform, da det med 50 mot 50 stemmer vedtok å starte behandlingen av saken. Når det er likt er det visepresident Mike Pence som avgjør, og han sørget for at saken kommer opp i Senatet.

Resultatet er en stor seier for preisdent Donald Trump og den republikanske flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, som har loset saken frem til behandling.

Problemet er at Senatet ikke helt vet hva det startet å behandle.

McCain viktig

Den alvorlig syke senator John McCain kom til senatet for å hjelpe med å innfri Trumps valgløfte om å fjerne Obamas helsereform.

Dette var med på å få tvilerne til å stemme for å ta opp debatten og sikret at saken nå kommer til behandling.

Dermed starter behandlingen, hvor Senatet diskuterer ulike sider og forslag om tillegg og endringer i den helseloven som Representantenes hus har vedtatt.

Dette vil starte nå og den endelige avstemningen er ventet om få dager, skriver The New York Times.

Det rådde i realiteten full forvirring om hva senatorene har bestemt at man skal behandle.

– Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag, Senatets første eller andre utkast, et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.

Hun understreker at dette ikke er en spesielt god fremgangsmåte når man skal ta en avgjørelse som vil påvirke millioner av mennesker. Hun var en av de to republikanske senatorene som på forhånd varslet at hun ville stemme nei til å behandle saken. Alle demokratene stemte i mot å ta saken opp til behandling.

Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

Fakta: USAs helsereform * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen. * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring frem til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. (Kilde: NTB, Washington Post)

Obamas flaggsak

Helsereformen var president Barack Obamas største innenrikspolitiske seier i hans åtte år som president. Dette var en hovedsak i valgkampen i 2008. Men helsereformen – som fikk kallenavnet Obamacare – var upopulær i vide kretser. Den passerte også Kongressen med et nødskrik. Helt siden den ble vedtatt i 2010, har Republikanerne lovet å avskaffe den. Problemet har blant annet vært for dem å enes om nye som skal erstatte den. Det er de ikke enig om og

Lover grundig debatt

– Vi har en plikt til å handle, sa majoritetsleder McConnell til senatorene like før avstemningen ved 21-tiden norsk tid.- Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss, understreket han.

Da avstemningen skulle ta til ble møtet forstyrret av et tyvetalls demonstrasjoner.

– Senatet vil nå ha en grundig debatt om helsevesen som vil innkludere en rekke endringer og tilegg, sa McConnell.