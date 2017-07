Lego-tabbe ga milliontap for det danske selskapet

En menneskelig feil gjorde at små flate legoklosser som skulle vært mørkegrå ble farget lysegrå, skriver Lego i medlemsbladet sitt.

Fargetabben ble oppdaget under en kvalitetssjekk i Legos pakkerier i Tsjekkia. Selskapet rakk å pakke om eskene med feilvarene ved å tilbakekalle ansatte i Tsjekkia og Ungarn fra ferie.

Fabian Bimmer / X02840

Feilen skjedde da en av Legos ansatte på et støperi forlot rommet med fargestoffer for å skrive ut en merkelapp til stoffet. I mellomtiden skiftet en annen ansatt ut fargestoffet uten at det ble oppdaget.

Lego opererer med 50 forskjellige fargestoffer, og de har nå skjerpet rutinene sine for å skrive ut merkelapper. De to ansatte som sto bak glippen på et støperi i Billund i Danmark i 2015, fikk ingen sanksjoner av Lego.