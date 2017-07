Fem syreangrep på 72 minutter i London

Guttene, som er 15 og 16 år gamle, er pågrepet og siktet for kroppsskade.

De fem syreangrepene fant sted torsdag kveld i løpet av 72 minutter, opplyser britisk politi. To personer kjørte med moped opp på siden av ofrene og kastet syre eller lignende etsende væske i ansiktet på dem, melder BBC.

Alle ofrene ble kjørt til forskjellige sykehus i den britiske hovedstaden. Det ene offeret ble påført livsvarige skader i ansiktet, ifølge politiet. Angrepene skjedde i Hackney, Stoke Newington, Islington og Clapton.

Et vitne sier han hørte et skjærende skrik utenfor og løp til vinduet. Der så han to politifolk som helte vann over en mann som så ut til å ha det svært vondt. Han mener mannen var et mopedbud, og snart kom flere titalls andre bud til på sine mopeder.

116 syreangrep i år

Politiet mener at de fem angrepene var knyttet til hverandre.

Syreangrepene er de siste i en bølge slike angrep som trolig har sin bakgrunn i ren kriminalitet, ikke terror.

Politiet sier at antall slike angrep har økt fra 261 i 2015 til 454 i 2016. Hittil i år har det vært 116 angrep, og politiet mener de er knyttet til gjengkriminalitet eller tyveri av biler og motorsykler.

– Barbariske angrep

Blant angrepene som har preget folk i London, var ett der en 25-åring kastet syre i ansiktet på en håpefull modell som satt i bilen sin, og i april ble syre sprayet på folk inne i en folksom nattklubb. Der ble to personer delvis blindet, og to andre fikk skader i ansiktet.

Londons politisjef Cressida Dick er bekymret for økningen av det hun kaller fullstendig barbariske angrep.

– Vi vil pågripe folk, og vi vil håndheve loven så godt vi kan. Vi undersøker også om det blir nødvendig med lovendringer, sier hun.