Islamistiske hatpredikanter knyttes til mange terrorangrep

Det svenske byrået har gått gjennom rapporter fra Europol, det amerikanske utenriksdepartementet og analyser i internasjonale medier om de 68 som har gjennomført totalt 37 islamistiske angrep i Europa siden august 2014.

Konklusjonen er at to tredjedeler av gjerningspersonene, 44 av 68, kan kobles til en eller flere religiøse ledere.

Terrorforsker Magnus Ranstorp sier de religiøse lederne er viktige.

– De blir som magneter som tiltrekker seg potensielle terrorister. De kanaliserer viljen til å inngå i en større sammenheng og skaper en struktur rundt det hele, sier forskeren som jobber ved Forsvarshögskolan i Stockholm.

Følger IS' oppfordring

Islamistiske terroranslag har økt dramatisk i omfang etter at IS for tre år siden oppfordret til angrep i Europa.

Predikantene eller imamene skaper i stor grad de ideologiske forutsetningene for voldshandlingene, ifølge terroreksperter.

Et eksempel er de to angrepene i Barcelona 17. august i år. Gjerningsmennene ble ifølge politiet radikalisert av imamen Abdelbaki Es Satty. Satty, som er blitt omtalt som hjernen bak angrepet, ble selv drept i en kraftig eksplosjon i småbyen Alcanar.

Andre eksempler er angrepet mot Charlie Hebdo og en jødisk butikk i Paris i januar 2015. De tre gjerningsmennene var inspirert av den selvutnevnte imamen Farid Benyettou. Det var også inspirert av den dømte islamisten Djamel Beghal, som igjen var under påvirkning av den ekstreme imamen Abu Hamza al-Masri ved Finsbury Park-moskeen i London. Sistnevnte sitter fengslet på livstid i USA.

– Forderver de unge

Et flertall av de 14 som sto bak angrepene mot Bataclan og andre mål i Paris i november samme år, var sterkt påvirket av Khalid Zerkani, en selvutnevnt predikant som igjen var påvirket av den salafistiske imamen Bassam Ayachi. Alle bodde i bydelen Molenbeek i Brussel. Den belgiske statsadvokaten Bernard Michel har anklaget Zerkani for å ha «fordervet en hel generasjon unge».

De britiske predikantene og IS-støttespillerne Anjem Choudary og Abu Haleema hadde påvirkning på gjerningsmennene som brukte biler og kniver til å drepe folk i London i mars og juni i år. Choudary fikk for øvrig besøk av Ubaydullah Hussain i London i 2014, går det frem av dokumentaren «Den norske islamisten». Hussain er dømt for terrorrekruttering og støtte til IS.

Ifølge TT er om lag halvparten av dem står bak de islamistiske terrorangrepene i Europa etter august 2014, unge menn med foreldre som har innvandret fra muslimske land. Rundt 70 prosent har afrikanske røtter, og mange har sittet i fengsel.

Ifølge Peter Neumann, som forsker på radikalisering ved King's College i London, rekrutteres folk til islamistiske bevegelser først og fremst gjennom personlige kontakter og ikke via nettet. Her spiller predikantene en nøkkelrolle.

Nekter innreise

Spørsmålet er hvordan man skal håndtere dem. Enkelte land, som Danmark, har nektet hatpredikanter innreise, mens Italia utviste et stort antall mennesker til land som Tunisia, Marokko og Pakistan i 2015–16.

Ranstorp påpeker at utvisningene av hatpredikanter skjer raskt og uten debatt i Italia.

– Utvisningene kan ha hatt en effekt, ettersom Italia ennå ikke har vært rammet av terrorangrep, sier han.

En utfordring er at det ikke finnes noe vigslingssystem i islam, og at hvem som helst i utgangspunktet kan ta på seg rollen. Et forslag er å tilby imamutdanning i Sverige, noe som også har vært tema i Norge. Men den svenske terrorforskeren tror ikke det vil hjelpe på dette problemet.