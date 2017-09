Irland planlegger folkeavstemning om abort neste år

I den irske grunnloven er et ufødt barns liv likestilt med morens. Det innebærer at det kun er tillatt med abort hvis det er fare for den gravide kvinnens liv, deriblant hvis det er fare for selvmord.

Nå vil regjeringen at irske velgere tar stilling til om abortforbudet skal bestå i det tradisjonelt strengt katolske landet.

Ifølge statsministeren vil forslaget først bli behandlet av en komité med medlemmer fra alle de politiske partiene. Komiteen har fått frist på seg til å gi regjeringen en tilbakemelding innen jul.