Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) får Nobels fredspris

– Organisasjonen får prisen for dens arbeid med å trekke oppmerksomhet til de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for dens banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.

ICAN er en koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. 25 norske organisasjoner er medlemmer. Den jobber for at alle land skal slutte seg til en FN-resolusjon som forbyr atomvåpen.

– Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge. Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte komitélederen.

Fakta: De ti siste vinnerne av Nobels fredspris 2016: Juan Manuel Santos (Colombia) 2015: Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog (Tunisia) 2014: Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi (Pakistan, India) 2013: Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) 2012: Den europeiske union (EU) 2011: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakul Karman (Liberia, Jemen) 2010: Liu Xiaobo (Kina) 2009: Barack Obama (USA) 2008: Martti Ahtisaari (Finland) 2007: FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore

Åtte land har atomvåpen

I dag har samtlige av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, atomvåpen.

I tillegg har India, Pakistan, Nord-Korea og Israel atomvåpen.

Et stort flertall av nasjonene i FN har stemt for å starte forhandlinger om en ny traktat som forbyr atomvåpen. Norge stemte sammen med sine allierte i NATO mot forslaget da det kom opp i FN i fjor høst.

Norge var dermed ikke med da 132 FN-land møttes i New York i april for å forhandle frem et forbud.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Var blant favorittene

Nobels fredspris omtales av mange som verdens mest prestisjetunge pris.

I Alfred Nobels testamente fra 1895 gjorde han det klart at fredsprisvinnere må oppfylle minst ett av disse tre kravene: «Reduksjon av militærstyrker», «arrangering av fredskongresser» eller «nasjonenes forbrødring».

På forhånd var atomavtalen med Iran fra 2015, pave Frans og FNs høykommissær for flyktninger blant favorittene til å vinne prisen. Også ICAN ble på forhånd nevnt som en favoritt.