Hvis politikerne i det nederlandske parlamentet ikke blir enige om å danne regjering innen 9. oktober, til tross for intense forhandlinger, slår de landets egen rekord med flest dager uten ny regjering etter et valg. En rekord som går tilbake til 1977.

15. mars stemte nederlenderne i parlamentsvalget. Valget resulterte i et fragmentert parlament der 13 partier er representert. Det betyr at minst fire partier trengs for å danne en eller annen koalisjon med flertall i det 150 seter store parlamentet.

Mellom de intense forhandlingene må statsminister Mark Rutte forsøke å styre landet. Det liberalkonservative partiet (VVD) til statsminister Mark Rutte ble det klart største partiet, etterfulgt av Gert Wilders’ innvandringskritiske parti PVV.

Aksepterer at det tar tid

Et ønske om en stabil regjering er en av grunnene til at regjeringsforhandlingene tar tid.

– Det er svært viktig for Mark Rutte å ha en stabil regjering. Partiene må være enige om hvor de står, sier doktorgradsstipendiat Johanna Strikwerda ved ARENA Senter for europaforskning.

Rutte ønsker seg et samarbeid mellom VVD, CDA, D66 og Kristen union. Etiske standpunkter mellom D66 og Kristen union skaper utfordringer for samarbeidet, mener Strikwerda, som er statsviter og selv har nederlandsk bakgrunn.

– Det er flere saker de to partiene ikke er enige om. Det tar derfor tid for partiene å komme til enighet.

Hun tror derimot nederlenderne aksepterer at det tar tid for Rutte å få på plass en regjering.

– Jeg tror befolkningen delvis aksepterer det. Det er ikke vanlig at det tar så lang tid, men Rutte ønsker en stabil regjering.

Etter andre verdenskrig har det i gjennomsnitt tatt 87,6 dager å danne en regjering. Nederlenderne er fortsatt et stykke unna rekorden til nabolandet Belgia, hvor partiene trengte 541 dager på å bli enige etter valget i 2010.

Spår ny regjering innen kort tid

Lykkes de fire partiene med å danne en koalisjon, vil de ha majoritet med ett mandat i parlamentet.

Til tross for at landet mangler en ny regjering, har den utgående regjeringen lyktes i å få på plass et budsjett for 2018.

– Det minsket presset på Rutte til å få på plass en regjering, mener Strikwerda.

Regjeringsforhandlingene i Nederland ledes av en erfaren og upartisk formatør. Siden valget har Edith Schippers forsøkt å få på plass en løsning. To ganger har hun gitt opp.

Som en siste utvei ble Herman Tjeenk Willink hentet inn som ny forhandlingsleder. Etter 28 dager måtte også han gi opp.

Tjeenk Willink ble erstattet av tidligere finansminister Gerrit Zalm, som ser ut til å ha lyktes med å endelig få på plass en ny regjering.

Flere nederlandske medier spår at et regjeringssamarbeid kan være klart i løpet av kort tid, skriver Politico. Samtaler mellom VVD, CDA, D66 og Kristen Union er pågående. Selv om partiene skulle komme til enighet i løpet av neste uke, vil det mest sannsynlig ta noen uker før regjeringen kan bli innsatt.