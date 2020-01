«Menneskelig svikt», «smertefull hendelse» og «utilgivelig feil». Med slike uttrykk innrømmet Irans lederskap lørdag morgen at det var revolusjonsgarden som sto bak nedskytingen av et ukrainsk passasjerfly onsdag.

176 passasjerer fra en rekke land omkom, og Iran ble raskt fra flere beskyldt for å ha forårsaket ulykken, noe som ble benektet i det lengste.

Så er spørsmålet hvorfor innrømmelsen faktisk kom. Og i hvilken grad den vil bidra til å dempe spenningen rundt landet.

– Presset ble veldig stort, spesielt fra Canada som hadde mange borgere blant de omkomne, sier professor ved NTNU, Jo Jakobsen.

Han forsker spesielt på internasjonal sikkerhet, og mener Iranerne først prøvde å vri seg unna ved å trenere saken, rydde åstedet og opptre slik iranske myndigheter ofte har gjort.

Illustrerer hvor mye som kan gå galt i en ekstremt spent situasjon

– Så erkjente de nok at bevisene var for klare. De kunne ikke sluppet unna med æren i behold, sier Jakobsen, som er gledelig overrasket over at innrømmelsen faktisk kom såpass raskt.

Nå påpeker han at det vil bli krevende for Iran å gjennomføre en åpen etterforskning som vil tilfredsstille landene som er mest berørt. Å innrømme feil er en sjeldenhet for regimet, og vil også kunne føre til et prestisjetap i egen befolkning.

– Folk vil spørre hvorfor fly får lette i en så spent situasjon og hvor kompetente iranske militære styrker er, sier Jakobsen.

Selv mener han hele saken mest av alt illustrerer hvor mye som kan gå galt i en ekstremt spent situasjon.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Konflikten vil vare

Jakobsen får følge av Tormod Heier, oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, som mener innrømmelsen var det smarteste Iran kunne gjøre. Han mener motivet utvilsomt er etter beste evne å opprettholde fremdriften på det diplomatiske området med Irak, Russland og europeiske land som Tyskland og Frankrike.

– Hadde de fornektet nedskytingen ville det vært vanskeligere å beholde «goodwillen» de har oppnådd for å få USA ut av regionen. Dette er noe de ser seg tjent med, sier han.

Mye tyder altså på at flystyrten i seg selv nå ikke vil bidra til ytterligere eskalering av spenningsnivået. Men alle Aftenposten har snakket med, er enige om at den grunnleggende konflikten med USA er den samme – og situasjonen like spent.

– Konfliktnivået og usikkerheten er stadig høy. Vi har sett handlinger ingen av de sentrale aktørene har kontroll over, sier professor Nils Butenschøn og minner om USAs droneangrep som startet det hele. Det tok ikke bare livet av general Soleimani, men også sentrale irakiske aktører.

– Irak er påført enorme kostnader de siste årene og føler ikke at deres tap er blitt hevnet, sier Butnsschøn.

Han spør seg hvorfor USA velger å gå så provoserende til verks nå, når det lenge har vært følere ute for å oppnå en nedtrapping av konfliktene i området.

Uten å ville spekulere rundt president Trumps motiver, vil han ikke utelukke at det rett og slett handler om å styrke seg i valgkampen og få oppmerksomheten bort fra en mulig riksrettssak.

Fortsetter angrep

Jo Jakobsen minner om at Iran over lengre tid har angrepet oljeinstallasjoner og tankskip, drevet en slags «lavintensitetskrig», i protest mot de knallharde økonomiske restriksjonene landet er utsatt for.

– De vil vise at USA ikke vil få fred og plage den internasjonale økonomien, sier han og peker på at USA på sin side ønsker at Iran skal reversere rakettprogrammet sitt, at de skal få mindre innflytelse over landene i regionen – og ikke minst – trappe ned det omstridte atomprogrammet.

Han mener Iran ikke vil ha noe å gi når det gjelder raketter og regional innflytelse.

– Men de kan nok komme til å forhandle om atomavtalen, sier han, uten å se noen tegn til rask avspenning.

– Dette er en konflikt som kommer til å vare. Iran vil komme til å bruke de militsene de har innflytelse over i nabolandene. Og vi kan forvente at anrikingen av uran vil fortsette og atomprogrammet bli eskalert utover i 2020.