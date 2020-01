Uttalelsen ble sendt på iransk statlig TV tidlig lørdag morgen.

Landet har i flere dager nektet for at de hadde skyld i flystyrten, men bekrefter imidlertid nå beskyldningene fra blant annet Canada og USA som tidlig sa at de hadde opplysninger som tydet på at flyet ble skutt ned.

176 mennesker døde i styrten 8. januar, blant dem 17 personer bosatt i Sverige.

Beklager

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

I uttalelsen heter det at flyet feilaktig ble registrert som et «fiendtlig mål», etter at det vendte mot et «sensitivt militært senter» tilhørende Revolusjonsgarden.

Videre heter det at militærets beredskap var på høyeste nivå grunnet den spente situasjonen med USA.

– Under de forutsetningene, grunnet menneskelig svikt og på en utilsiktet måte, ble flyet rammet, heter det i uttalelsen.

De beklager hendelsen og sier at de vil oppdatere sine systemer for å forhindre at noe slikt skjer igjen. Samtidig melder Iran at de ansvarlige bak angrepet vil bli straffeforfulgt.

Lai Seng Sin / AP

Det samme lover president Hassan Rouhani i en uttalelse lagt ut på Twitter.

– Ytterligere etterforskning pågår for å identifisere og straffeforfølge alle årsakene til denne store og utilgivelige feilen, skriver han.

I en lengre uttalelse publisert lørdag morgen, skriver Rouhani at den «smertefulle hendelsen» ikke kan bli tatt lett på og at årsaken til den «utilgivelige feilen» skal finnes og at både Irans befolkning og ofrenes familier vil få svar.

Skylder på USA

Opplysningene bekreftes også av Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif på Twitter, hvor han beskylder USA for at svikten kunne finne sted.

Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

– Menneskelig svikt på krisetidspunktet provosert frem av amerikansk hensynsløshet førte til katastrofe, skriver ministeren og sender sin dypeste beklagelse og kondolanse til de berørte.

– En trist dag, slår han fast.

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Irans hovedstad Teheran onsdag.

Flyet var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev.

Ukraina krever straff og erstatning

USA innførte fredag nye økonomiske sanksjoner mot Iran etter landets gjengjeldelsesangrep mot militærbaser i Irak. Det har foreløpig ikke kommet noen ofisiell kommentar fra USA etter innrømmelsen av nedskytingen.

Canadas statsminister, Justin Trudeau, sier i en uttalelse lørdag morgen norsk tid, at hans regjering forventer «fullt samarbeid» om etterforskningen fra iranske myndigheter. 57 av de 176 drepte i ulykken var canadiske statsborgere.

Canadiske myndigheter har tidligere hevdet at flyet var skutt ned, men påstandene har vært kontant avvist fra iransk side.

Adrian Wyld / The Canadian Press

Så sent som på fredag, hevdet lederen for Irans sivile flymyndigheter, Ali Abedzadeh, at det var umulig at Iran skulle stått bak nedskytingen, fordi koordineringene mellom luftforsvaret og hans folk var så tett, skriver Al Jazeera.

Også Volodymyr Zelensky, president i Ukraina, landet der passasjerflyet hørte hjemme, krever i en uttalelse lørdag morgen at Iran fullt ut erkjenner skyld og tar ansvar.

«Vi forventer at Iran gjennomførere en full, åpen undersøkelse, straffeforfølger de skyldige, bringer de omkomne hjem, betaler erstatninger og kommer med ofisielle beklagelser via diplomatiske kanaler», skriver han, før han skriver at han håper etterforskningen vil fortsette uten «kunstige utsettelser og hindringer.»

Svekker Iran

Den uavhengige New York-baserte analytikeren Rouzbeh MirEmbrahim uttaler ifølge New York Times at den lille troverdigehetn det iranske regimet har hatt blant sine tilhengeree fått et kraftig skudd for baugen.

«Denne tragedien underminerer imaget Iran har skapt som en militærmakt, og svekket det både regionalt og internasjonalt.

Umiddelbart etter at uttalelsen be sluppet, begynte iranere å uttrykke sitt sinne motdet de militære etter innrømmelsen. Ifølge New York Times, brukte mange uttrykket «den grusomste hevn», som offisielle talspersoner flere ganger har lovet i kjølvannet av USAs attentat mot den mektige Quassim Suleimani i forrige uke.