Savnet tenåring funnet i barneporno-ransaking i Tyskland

Politiet fant den 15 år gamle gutten fredag i boligen til en 44 år gammel mann i byen Recklinghausen. Gutten som ble funnet, hadde ikke gjemt seg eller blitt forsøkt skjult, opplyser politiet.

– Det finnes så langt ingen bevis på at gutten har blitt holdt i leiligheten mot sin vilje. Det er grunn til å tro at han har bodd der frivillig en stund, sier en talsmann for politiet.

Politiet vil ikke gi detaljer om gutten som ble funnet, men kilder sier til nyhetsbyrået DPA at det skal være en gutt som ble meldt savnet i 2017.

44-åringen, som er mistenkt for å ha spredd barnepornografiske tekster, var også i leiligheten. En 77 år gammel mann, som trolig er den mistenktes far, skal også ha bodd på adressen. Begge ble pågrepet, men 77-åringen ble senere løslatt.

Den 15 år gamle gutten er i politiets varetekt, og barnevernet et koblet inn i saken.