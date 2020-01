I over et tiår bløffet en svenske om sin offisersgrad. Fikk blant annet jobb i etterretningen.

Det er avisens Dagens Nyheter som har rullet opp saken som ryster den svenske forsvarsmakten. En person som stadig rykket oppover i gradene og fikk prestisjetunge jobber og tilgang til gradert materiale, viser seg å ha løyet om sin bakgrunn.

Mannen har selv innrømmer lureri i en e-post til avisen, men understreker at han ikke er agent for fremmede makter og sier han ikke har delt opplysninger med andre land.

Fakta: Försvarsmakten Det svenske forsvaret har en stående styrke på drøyt 14.000 og en reserve på 32.000. Budsjettet er i underkant av 60 milliarder svenske kroner. Debatten om langtidsplanen for årene 2021–25 er i gang. Målet er at budsjettet skal utgjøre 1,5 prosent av brutto nasjonalprodukt. I Nato-landene er målsettingen 2 prosent.

Måtte forlate offiserskurs

Historien om mannens omfattende lureri begynner allerede i 1999. Den da 19 år gamle mannen gikk på en forberedende offisersutdannelse. Her måtte han imidlertid slutte da det viste seg at han hadde løyet om vitnemålet sitt fra videregående skole.

Likevel har han papirer fra det aktuelle offiserskurset. De er underskrevet av oberst Per Carlsson, en person som ikke finnes.

Skulle beskytte Sveriges hemmeligheter

Siden har mannen fått en rekke jobber både i det svenske forsvaret og i forsvarsbransjen.

Han var kaptein i Kosovo og major i Afghanistan.

Hjemme i Sverige rekrutterte han soldater til utenlandstjeneste og oppgir også at han har drevet opplæring i strid i tettbebyggelse.

I 2007–2010 og i 2013 jobbet han ved Must – Sverige militære etterretningstjeneste. Her jobbet han blant annet med Sveriges cyberforsvar og et administrasjonssystem for kryptering.

Sjefen for IT-sikkerhet ved Must, Pia Gruvö, skriver i en e-post til Dagens Nyheter at pålitelighet er et av de viktigste kriteriene for å jobbe i etterretningen.

«I dette tilfellet har individet vist seg å være upålitelig, noe som innebærer at han ikke har noe hverken i Must eller forsvaret å gjøre», skriver hun.

Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Ble avslørt av kystvakten

Ifølge Dagens Nyheter bløffet mannen også om å ha en eksamen fra forsvarshøyskolen. Høsten 2018 skal han ha blitt avslørt da han søkte jobb i kystvakten. De oppdaget at han ikke hadde eksamen i statsvitenskap, slik han hevdet.

Etaten sier at forsvaret ble informert. Landets justisminister og forsvarsdepartement skal også ha fått opplysningene om bløffen.

Dette gjorde likevel tilsynelatende lite for å bremse mannens militære avansement. Sommeren 2019 ble han utnevnt som stabssjef for det svenske FN-bidraget i Mali, men dette ble det av uklare årsaker ikke noe av.

Rystede eksperter

Mandag morgen sa Socialdemokraternas forsvarsminister, Peter Hultqvist, på svensk TV at dette er «slikt som ikke skal skje» og la ansvaret på forsvaret. Det er foreløpig usikkert om Hultqvist personlig var informert, men departementet hans skal ha blitt advart av justisdepartementet.

Svenske offiserer og forsvarseksperter er rystet av skandalen.

– Dette sier jo noe om hvor lett det er å infiltrere de organisasjonene som skal håndtere rikets sikkerhet, sier Wilhelm Agrell, professor i etterretningsanalyse ved Lunds universitet.