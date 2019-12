Brasils president på sykehus etter en ulykke i hjemmet

– Han ble behandlet av presidentskapets medisinske team og deretter fraktet til et militært sykehus, sier en talsperson for presidenten i en uttalelse publisert i nyhetsportalen G1.

Fallulykken skjedde mandag i Alvorada-palasset. Presidenten skal ha gjennomført en CT-undersøkelse som ikke viser noen endring, ifølge uttalelsen fra presidentens kontor.

Sikkerhetsminister Augusto Heleno besøkte Bolsonaro på sykehus og kan melde om at presidenten har det greit, men at han blir værende på sykehuset for observasjon.

Bolsonaro, som overtok som president i Brasil 1. januar, ble alvorlig skadd i et knivangrep i valgkampen i fjor. Helsen til presidenten har siden vært et tema, og han har gjennomgått flere operasjoner for å skadene han fikk i knivstikkingen.

Tidligere denne måneden ble Bolsonaro undersøkt for hudkreft.