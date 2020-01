Eirin Mikkelsen (43) og kjæresten var ved havnen i Landskrona ved 23-tiden julaften. Dette er basert på en vitneforklaring. Politiet har uttalt til Aftenposten at de fester lit til observasjonen.

Mikkelsen skal ha gått litt foran kjæresten ned mot havneområdet da hun skal ha hoppet over en sperregrind ved rutebåtene og blitt borte.

Mulig ulykke

Politiet har tidligere uttalt at den norske kvinnen trolig er blitt utsatt for en kriminell handling, men nå sier etterforskningslederen at de ikke kan se bort fra at forsvinningen skyldes en ulykke.

– Det er noen meter fra grinden og ned til vannet, men vi ser ikke bort fra at det kan ha skjedd en ulykke, sier etterforskningsleder Kent Persson ved Helsingborg-politiets seksjon for grove forbrytelser.

Fakta: Eirin Mikkelsen Eirin Mikkelsen (43) er fra Fyllingsdalen i Bergen. Julaften besøkte hun sin kjæreste i den svenske byen Landskrona i Skåne. Paret spiste julemiddag på en pub i byen. De forlot stedet ved 18-tiden for å besøke en venn som bor sentralt i byen. Siste observasjon er ved havnen, der rutebåtene ut til øya Ven legger til. Klokken var da ca. 23. Politiet fester lit til observasjonen som sier at hun skal ha hoppet over en sperregrind ved rutebåtene og blitt borte. Politiet ble varslet om forsvinningen 1. juledag klokken 12.01.

Forsvant i havnen

Eirin Mikkelsen og kjæresten hadde tidligere på kvelden vært på en pub og spist julemiddag. De forlot puben ved 18-tiden for å besøke en venn i sentrum av byen. Rundt fire timer etterpå gikk de gjennom byen, nedover mot havnen.

Kjæresten har fortalt at han febrilsk begynte å lete etter Mikkelsen etter at hun forsvant for ham. Klokken 12.01 dagen etter, 1. juledag, ble politiet varslet. Da hadde det gått 13 timer fra hun forsvant. Det gikk ytterligere flere timer før dykkere begynte å søke i sjøen.

Dykkere, drone og film

Dykkere undersøkte i vannet ved havnen og 50 meter utover mot Øresund. Sjøredningstjenesten og frivillige mannskaper undersøkte sjøkanten og i overflaten i området rundt. Det ble benyttet drone for å se etter henne fra luften. Men ingen ting ga resultater.

Politiet har beslaglagt Mikkelsens mobiltelefon, som ble funnet på en adresse hvor hun hadde oppholdt seg. I tillegg har politiet vært ute for å innhente opptak fra overvåkingskameraer som kan ha fanget inn Mikelsens bevegelser før hun forsvant.

– Det har vært resultatløst, vi har ikke funnet noe som kan forklare hva som har skjedd, sier Persson.

Utvider leteområdet

Torsdag, ni dager etter at Mikkelsen ble borte, har etterforskningsledelsen utvidet søksområdet.

– Vi vil bruke mannskaper med hund langs sjøen lenger nedover mot industriområdene som ligger sør for havnen, sier etterforskningslederen.

Like utenfor byen ligger øya Gråen. Øya og kaikanten på bysiden danner en ca. 150 meter bred kanal som strekker seg fra Landskrona slott i nord og drøyt halvannen kilometer nedover til et dokk- og skipsindustriområde i sørenden av byen.

I løpet av timene som gikk fra Eirin Mikkelsen forsvant til dykkerne begynte å undersøke havnen, var det tidevannsstrøm i kanalen flere ganger. Persson bekrefter at strømmen kan være ganske sterk.

– Nå skal vi foreta flere avhør og vil gå gjennom alt materiale for å analysere situasjonen, sier Persson.