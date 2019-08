Kraftig tyfon feide over øyer sør i Japan, på vei mot Kina

Stormen berørte, uten å direkte treffe, Taiwan torsdag, der en 64 år gammel mann i hovedstaden Taipei døde etter å ha blitt kastet i bakken mens han kuttet ned trær sent på kvelden, ifølge landets sentrale beredskapssentral (CEOC). 373 internasjonale og 135 innenriksflyvinger måtte kanselleres, i tillegg til flere ferjeavganger.

Lekima fortsatte videre og sneide sør i Japan, nærmere bestemt øygruppa Ryukyu, der Okinawa er den største øya.

Regionens niende tyfon i år har forårsaket kanselleringer av henholdsvis 68 og 155 fly og ferjeavganger og fire personer er meldt skadd i Okinawa, ifølge Okinawa Times.

Værmeldingstjenesten i Okinawa har varslet fortsatt høyt tidevann, kraftig vind og store nedbørsmengder, enda tyfonen faktisk nå er passert og på vei mot fastlands-Kina, der den er ventet å slå inn lørdag morgen lokal tid.

Tyfonen har nå avtatt i styrke, og beveger seg med en hastighet på 25 kilometer i timen med maksimum vedvarende vindstyrke på 45 meter per sekund, som tilsvarer en orkan kategori 2. Det advares likevel fremdeles om at de store nedbørsmengdene, tidevannet og vindkastene opp mot 65 meter per sekund, som anses å utgjøre den største faren ved Lekima.

I Taiwan er fremdeles 3.000 husholdninger uten strøm, mens de fleste skoler og offentlige kontorer i nord er stengt fredag. Mer enn 2.500 beboere er evakuert i flomutsatte områder.