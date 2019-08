Iran har tatt et utenlandsk tankskip i arrest

Skipet har 700.000 «smuglet drivstoff» om bord, og ble tatt i arrest onsdag kveld, ifølge Revolusjonsgarden.

Først søndag formiddag ble saken kjent via det halvt statlige nyhetsbyrået Fars.

– Dette utenlandske fartøyet har mottatt drivstoff fra andre skip og fraktet det til arabiske land ved Persiabukta, sier general Ramazan Zirahi til nyhetsbyrået.

Ukjent nasjonalitet

Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om hvilket land oljetankeren kommer fra eller sjøfolkenes nasjonalitet.

De siste ukene har iranske myndigheter tatt to andre skip i arrest ved Persiabukta. Også ett av disse anklages for å smugle drivstoff.

Den siste tiden har det vært flere sabotasjeaksjoner mot skip i Persiabukta. USA har anklaget Iran for å stå bak. I juli tok Iran et britisk tankskip i arrest etter at det angivelig hadde kollidert med en fiskebåt.

Iranske tjenestemenn har antydet at arrestasjonen er en gjengjeldelse etter at et iransk tankskip ble tatt i arrest ved Gibraltar i begynnelsen av juli. Britiske marinesoldater deltok i aksjonen mot skipet, som ble anklaget for å være på vei til Syria med olje.

USA vil ha vestlig koalisjon

Spanske myndigheter opplyste tidlig at skipet ble stanset etter en forespørsel fra USA, men dette ble senere avvist. I USA ble imidlertid operasjonen hyllet av Trump-administrasjonen.

Spenningene i området har begynt etter at USA trakk seg fra atomavtalen som ble inngått mellom Iran og seks stormakter i 2015. De siste månedene har USA økt sitt militære nærvær i området, samtidig som Iran igjen er rammet av harde amerikanske sanksjoner.

USA forsøker nå å få andre vestlige land med på å sende marinefartøy til Persiabukta som ifølge amerikanerne skal sørge for at skipstrafikken kan passere trygt.

Iran har advart om at en slik operasjon vil virke provoserende og øke spenningene.

Saken oppdateres.