I ukevis har protestene rast i Hongkong. Politiet oppsummerte i går morges at de har arrestert 420 demonstranter, skutt 160 gummikuler og brukt 1000 tåregasspatroner siden 9. juni. Bare mandag arresterte de minst 82 nye demonstrerende. Tallet på arresterte er nå passert 500, skriver South China Morning Post.

«Vær som vann»

Mandag erklærte de protesterende generalstreik og klarte å lamme Hongkongs trafikk: Over 200 fly ble kansellert, tog ble stanset og veier blokkert. Blant dem som deltok i streiken, var funksjonærer fra 30 ulike offentlige instanser, lærere, piloter og bygningsarbeidere.

ELOISA LOPEZ/REUTERS/NTB scanpix

KIM KYUNG-HOON/REUTERS/NTB scanpix

I gatene lekte demonstrantene katt og mus med politiet: på flere steder dannet de barrikader, blokkerte trafikken, tente små branner og beveget seg videre før politiet rakk å gripe inn.

– Vår taktikk er «vær som vann», og vi vet ikke nøyaktig hva neste skritt er, ting forandrer seg raskt hver dag. Vi gjør det vi kan og ser hvordan det går, sier en av demonstrantene til The Guardian.

– Ingen vei tilbake

For første gang på to uker snakket lokalmyndighetenes leder, Carrie Lam, offentlig. Hun advarte om at protestene utfordrer Kinas suverenitet, og at situasjonen er på randen av å være «ekstremt farlig».

Hun sa også at protestene dyttet Hongkong inn på et spor der det ikke er noen vei tilbake, og at byens økonomi skades.

– Disse ulovlige handlingene som utfordrer vårt lands suverenitet og setter prinsippet om «et land, to systemer» på spill, vil ødelegge stabiliteten og fremgangen til Hongkong, sa Lam ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fakta: Hongkong Område underlagt Folkerepublikken Kina med status som «spesiell administrativ region». Rundt 7,5 millioner innbyggere. Regionen består av en liten del av fastlandet og flere øyer, deriblant Hongkong-øya. Ble en britisk koloni i 1841 da kineserne tapte den første opiumskrigen. Gitt tilbake til Kina 1. juli 1997. Avtalen mellom Storbritannia og Kina inneholder et løfte om at Hongkong skal få bevare sin samfunnsmodell helt til 2047.

Kin Cheung/AP/NTB scanpix

Rammer økonomien

Børsen i Hongkong sank med 3 prosent etter talen til Lam. Uroen preger økonomien på flere måter, blant annet går turismen ned, skriver The Financial Times.

– Regjeringen gjør politiet til syndebukk og skaper en uutholdelig situasjon for alle som bor her. Derfor deltar vi i streiken, sier Mark Schmidt (49) til nyhetsbyrået Reuters.

– Å tape litt penger nå, er ikke noe stort problem sammenlignet med å miste alt friheten i Hongkong, mener han.

KIM KYUNG-HOON, Reuters/ NTB scanpix

Carrie Lams advarsler så ikke ut til å gjøre inntrykk på demonstrantene. Protestene bare fortsatte utover dagen.

– Jeg synes ikke regjeringen gjør noe som helst for å reparere samfunnet. De tilbyr ingen løsninger på de politiske problemene de selv har startet. Hvorfor tenker ikke regjeringen mer på sin egen innsats, sier studenten Jay Leung (20) til Reuters.

Kin Cheung, AP/ NTB scanpix

Kina rasler med sablene

Hongkong-uroen handler ikke bare om fremtiden til dem som bor der. Byen er også fronten i en form for ny kald krig, med USA på den ene siden og Kina på den andre.

Onsdag i forrige uke økte temperaturen ved at lederen for den kinesiske hærens garnison i Hongkong kommenterte situasjonen for første gang. Hæren er klare til å beskytte nasjonal suverenitet, sikkerhet, stabilitet og Hongkongs fremtid, sa han ifølge The Guardian. En militær propaganda-video ble også publisert.