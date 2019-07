Amerikanske medier meldte sent onsdag kveld at Jeffrey Epstein ble funnet bevisstløs i en fengselscelle av fengselsvaktene ved Metropolitan Correctional Center i New York.

Jeffrey Epstein er siktet for grov menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter og sitter varetektsfengslet i New York i påvente av rettssaken.

Milliardæren ble fraktet til sykehus, melder New York Post, men det er uklart hvor han er blitt sendt og i hva slags forfatning han var i, skriver Reuters. Det har ikke lykkes nyhetsbyrået å komme i kontakt med hverken fengselet eller Epsteins advokat, og det er uklart hvordan Epstein har pådratt seg skadene.

Dommer: – Han utgjør en fare for samfunnet

Den siktede milliardæren er blitt nektet løslatelse mot kausjon. Dette vil advokatene hans anke, ifølge en kunngjøring fra domstolen tirsdag. Det var ventet at Epstein ville be distriktsdomstolen i New York om å gjøre om på dommerens vedtak om å nekte ham kausjon.

Epstein nekter straffskyld, og ifølge Reuters var anken fra Epsteins advokat forventet.

Distriktsdommer Richard Berman uttalte til Reuters da Epstein ble nektet kausjon at 66-åringen ville utgjøre en fare for samfunnet dersom han ble løslatt i påvente av rettssaken.

Stor skandale

Epstein ble arrestert lørdag 6. juli da han landet med privatflyet sitt på flyplassen i New Jersey etter å ha reist fra Paris. Han er anklaget for å ha opprettet og drevet et stort nettverk fra 2002 til 2005, hvor jenter skal ha blitt seksuelt misbrukt, mange av dem mindreårige.

I 2007 var Epstein også mistenkt for å ha misbrukt over 20 unge jenter mellom 13 og 16 år. Som en del av forliket den gangen, innrømmet Epstein å ha kjøpt sex av en mindreårig ved ett tilfelle. Dette sonet han 13 måneder for i et lavsikkerhetsfengsel.

President Donald Trumps tidligere arbeidsminister Alexander Acosta hadde ansvar for forliket i den 11 år gamle saken. Tidligere i juli meldte Acosta sin avgang som arbeidsminister på grunn av skandalen rundt Epstein.