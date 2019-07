Kvinne (43) fra Bergen døde etter lynnedslag i Italia

Kvinnen deltok i løpet Ultra Skyrace i Alpene i Sør-Tyrol da hun ble truffet av lynnedslaget i 19-tiden. Hun befant seg 2.100 meter over havet, melder nyhetsbyrået ANSA, som henter sin informasjon fra italienske redningstjenester.

Løpet avbrutt

Redningsarbeidere nådde frem til kvinnen i fjellene i nærheten av grensen til Østerrike og fraktet henne til sykehus, der hun døde.

Kvinnen var 43 år og til Nordlys opplyser Troms politidistrikt at kvinnen var bosatt i Tromsø. Hun kommer opprinnelig fra Bergen.

Ifølge en pressemelding på løpets egne nettsider kommer det frem at kvinnen ble truffet av lynet en halvtime etter at løpet ble avbrutt, men hun var blant en gruppe løpere som var mellom to punkter som vaktene ikke nådde, opplyser arrangøren.

Seremoni avbrutt

– Vi er dypt berørt av denne tragiske ulykken. Vi uttrykker vår medfølelse med familien til utøveren, sier Josef Günther Mair, leder for arrangementet.

En premieseremoni som skulle ha vært holdt klokken 11 søndag, er avlyst.

Løpet startet og sluttet i den sørtyrolske byen Bolzano.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger har omkommet i Italia. Utenriksdepartementet kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i saken, sier pressetalsperson Per Wiggen til NTB.