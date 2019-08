Norge har diskutert deltakelse i flåtestyrke med USA

Møtet i Bahrain fant ifølge VG sted 31. juli, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter overfor avisen at Norge deltok.

Regjeringen har fortsatt ikke svart på forespørselen fra USA om et norsk bidrag til en flåtestyrke i Persiabukta, som kom i juni.

– Vi er i en kunnskapsinnhentingsfase. Vi snakker med våre allierte og andre, men vi vet ennå ikke hvilken form en operasjon eventuelt vil få, sier Bakke-Jensen til VG.

Folkerettslige spørsmål

– Vi vurderer blant annet de folkerettslige spørsmål. En konkret aksjon på stedet er bare en liten del av dette. Blir det aktuelt, må vi vurdere våre ressurser sammen med NATO, og opp mot våre egne behov, sier han.

Bakke-Jensen understreker at Norge i likhet med europeiske land er uenige i president Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran og uttalte strategi med å legge maksimalt press på landet ved hjelp av strenge sanksjoner.

Fri seiling

– Det er vel kjent at vi og de europeiske landene er uenig med USA i synet på atomavtalen. Men samtidig er det grunn til å reagere på forsøkene på å hindre fri seiling i området. Det kan ramme verdensøkonomien i et svært sensitivt havområde. Det er viktig å forsvare havretten og retten til fri seiling, som også er under press i Sør-Kinahavet og andre steder, sier Bakke-Jensen til VG.

Frankrike og Tyskland har gjort det klart at de ikke akter å delta i en USA-ledet marineoperasjon i Persiabukta, mens Danmark og Sverige i likhet med Norge fortsatt er i tenkeboksen.