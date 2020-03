Torsdag møtes Vladimir Putin, president i Russland, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ansikt til ansikt.

Møtet kan hindre et blodbad i Syria, en ny migrantstrøm til Europa og konfrontasjon mellom Russland og Nato.

Hvordan henger det sammen? Her er fem spørsmål og svar før det viktige møtet.

1. Hvorfor møtes de?

Krigen i Syria har gått inn i en ny fase den siste uken da det brøt ut kraftige kamper om provinsen Idlib.

Her står Russland og Tyrkia på hver side av konflikten.

Russland støtter den syriske presidenten Bashar al-Assad. Putin mener at syriske regjeringsstyrker har all grunn til å forsvare seg mot angrep på egen jord. Russland mener også at det er lov å angripe terroristorganisasjoner i provinsen.

Tyrkia mener at de vil hindre en humanitær katastrofe i Idlib. I området befinner det seg omtrent tre millioner sivile. Erdogan er også opptatt av å kontrollere de syriske kurderne på grunn av deres forbindelser med terrorstemplede PKK.

Skribent i den russiske avisen Vedomosti, Aleksej Nikolskij, mener at Tyrkia måtte svare på angrepet.

– Erdogan har ingen planer om å godta den syriske presidenten Bashar al-Assad. Ved å kontrollere Idlib har han en mulighet til å bytte ham ut i fremtiden, skriver han.

Fakta: Krisen i Idlib Idlib er en provins nordvest i Syria med et areal på ca. 6.000 kvadratkilometer, provinshovedstaden har samme navn. Grenser til Tyrkia i nord og Aleppo i øst. Før krigen brøt ut bodde det ca. 1,5 millioner innbyggere i provinsen, som i dag huser nærmere 4 millioner som følge av internflukt i Syria. Russland og Tyrkia ble i september 2018 enige om å opprette en demilitarisert buffersone i provinsen, men avtalen er ikke blitt gjennomført og de to landene anklager hverandre for løftebrudd. Før offensiven hadde den ytterliggående islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham kontroll over mesteparten av provinsen, mens mer moderate, tyrkiskstøttede opprørere har hatt kontroll i områdene ved den tyrkiske grensen. De to siste ukene er flere tyrkiske soldater drept og såret i syriske granatangrep, mens tyrkiske observatørposter er blitt omringet. Kilde: NTB

2. Hva vil de diskutere?

Forholdene på bakken i Syria. I russisk presse går særlig et ord igjen: Sotsji-avtalen.

I Sotsji i 2018 inngikk Russland og Tyrkia en avtale om en demilitarisert sone mellom opprørere og syriske styrker i Idlib-provinsen.

Russland og Syria mener at Tyrkia har brutt denne avtalen.

På samme tid sier Putins talsperson, Dmitrij Peskov at Moskva vil holde seg til avtalen.

– De vil ikke komme frem til en avtale som løser alt, sier Sergej Demidenko, professor ved det russiske akademiet for nasjonal økonomi og offentlig administrasjon til nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Trolig vil de komme frem til en avtale med en midlertidig våpenhvile der Russland holder Assad tilbake og Tyrkia stopper sine angrep, utdyper han.

Liveuamap.com

3. Hvorfor er det viktig for dem å møtes?

Russland og Tyrkia har brukt de siste årene på å bygge et bedre forhold på flere områder. Nylig ble gassledningen Turkstream åpnet mellom de to landene. Tyrkia har kjøpt luftforsvarssystemet S-400 av Russland – til NATO-alliertes store fortvilelse.

Umit Bektas/Reuters, NTB scanpix

Men etter opptrappingen i Idlib, har tonen i Tyrkia forandret seg. Nå snakkes det om å stenge Bosporos-stredet for Russland – noe som vil få enorme økonomiske konsekvenser. I helgen ble også tre russiske journalister fra nyhetsbyrået Sputnik, som eies av russiske myndigheter, arrestert.

Siri Neset, Tyrkia-forsker tilknyttet Christian Michelsen Institutt, sier til Aftenposten at det er en økende misnøye mot Russland i Tyrkia.

– Men det er viktig for Erdogan å bevare det gode forholdet til Russland. Han har knyttet seg til Putin i flere saker på bekostning av forholdet til europeiske stater og USA, forklarer Siri Neset, og legger til:

– Til nå har de klart å holde krigen i Syria separat fra de andre samarbeidsområdene. Nå blir det interessant å se om det som har skjedd i Syria, får konsekvenser for andre sider av partnerskapet, og da særlig energisamarbeidet. Dette er det mest solide vedvarende samarbeidsområde mellom de to landene.

Hun mener at dersom konflikten i Syria flyter over i andre samarbeidsområder, er dette et tegn på at relasjonen endres vesentlig – og da til det verre.

4. Hvorfor er dette møtet viktig for flere?

Hvis situasjonen rundt Idlib ikke roer seg, risikerer man:

1. Et blodbad i Idlib. Her har jihadister fra hele Syria blandet seg med sivile.

2. Erdogan har satt press på europeiske allierte ved å åpne grensene for migranter som ønsker å reise til Europa. En ny migrantstrøm kan være på vei om partene ikke blir enige.

3. Tyrkia og Russland er, gjennom syriske regjeringsstyrker, i konflikt med hverandre. Kommer det til direkte trefninger mellom de to, er Russland i åpen krig med et NATO-land.

Derfor knyttes det stor spenning til hva de to statslederne kan komme frem til. Og det er ikke tilfeldig at det nettopp er møtet mellom de to som er det viktige:

– Forholdet mellom disse to landene er enkelt sagt forholdet mellom Erdogan og Putin. Det er ikke institusjonelt forankret. Det er en strategisk og pragmatisk relasjon, forklarer Neset.

Fakta: Masseflukten i Syria Rundt 900.000 mennesker er drevet på flukt i Syria siden 1. desember som følge av en kraftig opptrapping av krigen nordvest i landet, anslår FN. Flyktningkrisen er den verste så langt i den knapt ni år lange krigen i Syria. Over 60 prosent av de nye internflyktningene anslås å være barn. Krisen utspiller seg i provinsene Idlib og Aleppo. 300.000 mennesker har flyktet siden 1. februar, hvorav 142.000 fra 9. -12. februar. Om lag 170.000 av flyktningene sover utendørs eller i bygninger uten dører, vinduer og tak. Været er usedvanlig kaldt, og natt til 10. februar sank temperaturen til minus 7. Flere småbarn har ifølge FN frosset i hjel. Krigen i Syria har vart i snart ni år. I løpet av disse årene er over halvparten av landets drøyt 20 millioner innbyggere drevet på flukt. Kilde: FNs nødhjelpskontor OCHA/NTB

AP/NTB scanpix

5. Kommer møtet litt sent?

Møtet kommer en uke etter de første meldingene om at et stort antall tyrkiske soldater var blitt drept. Søndag ble to syriske fly skutt ned av tyrkiske fly. Russland svarte at de ikke lenger kunne garantere for tyrkiske flys sikkerhet over området.

– Mine kilder i Tyrkia sier at Ankara forsøkte å få tak i Kreml med en gang dette skjedde natt til fredag, men at de ikke nådde frem, sier Neset, som også har stusset over at møtet ikke har funnet sted tidligere.

Hun mener at så langt ser det ut som det er Erdogan som taper på dagens situasjon.

– Innenrikspolitisk er det i økende grad mange som uttrykker misnøye, og opposisjonen er aktivt kritisk, sier Neset.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

Følg hverdagen i Moskva på Snapchat: Skjeggesnap

Flere artikler fra Norges nabo i øst: