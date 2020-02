Regimet viser frem gjenåpnet flyplass. Noen mil unna dør barn i kulden og tusenvis kjemper for livet.

Rundt 900.000 sivile er drevet på flukt nordvest i Syria siden regjeringens siste offensiv mot opprørerne startet i desember.

FN anslår at 170.000 av disse oppholder seg under åpen himmel eller i uferdige bygninger.

Dette er den største masseflukten i den ni år lange krigen i Syria. Vinteren fører med seg kuldegrader og snø i flere områder, og krever nye sivile ofre i en krig som allerede har tatt hundretusenvis av liv.

REUTERS/Khalil Ashawi

– Barske vinterforhold forverrer ytterligere lidelsene for disse sårbare menneskene som flyktet fra sine hjem for å unnslippe vold, heter det i en uttalelse fra FNs nødhjelpskontor OCHA torsdag.

Regimet gjenåpnet flyplass

REUTERS/Omar Sanadiki

Mens flyktningene kjemper for å overleve i Idlib-provinsen, ble stemningen beskrevet som «munter» noen mil mot øst, der en velkomstkomité på onsdag tok imot ministre fra Bashar al-Assads regjering i Aleppo.

For første gang siden 2012 landet et sivilt fly i Aleppo, som var Syrias største by før borgerkrigen brøt ut i 2011. Det er bare dager siden regjeringen erklærte hele Aleppo-regionen gjenerobret fra opprørere.

Hendelsen ble kringkastet direkte på syrisk TV, og om bord var også en gruppe journalister invitert av informasjonsdepartementet.

Angrep fordømmes

I provinsene Aleppo og Idlib anslås over 60 prosent av flyktningene å være barn. Syriske regjeringsstyrker har siden desember gått til en offensiv mot tyrkisk-støttede opprørere i Idlib-området.

Denne offensiven fordømmes av en rekke land, blant annet Frankrikes president Emmanuel Macron.

AP

– Man har IS-krigere, stridende og terrorister som må bekjempes, men nå angripes også sivile og bistandsfolk og helsesentre, og jeg vil på det sterkeste fordømme det som foregår i Idlib, sa Emmanuel Macron på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

– I dag og denne uken pågår ett av de verste humanitære dramaene, sier den franske presidenten om forholdene nordvest i landet.

Fakta: Krisen i Idlib * Idlib er en provins nordvest i Syria med et areal på ca. 6.000 kvadratkilometer, provinshovedstaden har samme navn. Grenser til Tyrkia i nord og Aleppo i øst. * Før krigen brøt ut bodde det ca. 1,5 millioner innbyggere i provinsen, som i dag huser nærmere 4 millioner som følge av internflukt i Syria. * Siden desember er over 900.000 innbyggere drevet på flukt under den russisk- og iranskstøttede syriske militæroffensiven mot opprørere som har kontrollert provinsen. * Aldri tidligere har så mange mennesker blitt drevet på flukt i løpet av så kort tid under den snart ni år lange krigen, ifølge FN. * Mange av internflyktningene bor nå i telt nær den tyrkiske grensen, som er stengt. Over 80.000 sover under åpen himmel, anslår FN. * Opprørerne har mistet kontroll over militærbaser, viktige veier og annen infrastruktur. Flere titall helseklinikker er bombet i grus. * Russland og Tyrkia ble i september 2018 enige om å opprette en demilitarisert buffersone i provinsen, men avtalen er ikke blitt gjennomført og de to landene anklager hverandre for løftebrudd. * Før offensiven hadde den ytterliggående islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham kontroll over mesteparten av provinsen, mens mer moderate, tyrkiskstøttede opprørere har hatt kontroll i områdene ved den tyrkiske grensen. * De to siste ukene er flere tyrkiske soldater drept og såret i syriske granatangrep, mens tyrkiske observatørposter er blitt omringet. * Over 400.000 mennesker er drept og halvparten av Syrias drøyt 20 millioner innbyggere drevet på flukt siden protestene mot Assad-regimet tok en voldelig vending i 2011.

Tyrkia mot Syria og Russland

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklager Bashar al-Assads regime for å stå bak et luftangrep i Idlib-provinsen som kostet to tyrkiske soldater livet og såret ytterligere fem. Han har varslet en offensiv om regimestyrkene ikke trekker seg tilbake fra Idlib.

Et motangrep førte til opp mot 50 drepte syriske regjeringssoldater, ifølge Tyrkia.

Torsdag førte kamper mellom tyrkisk-støttede opposisjonsstyrker og russisk-støttede syriske regjeringsstyrker i Idlib-provinsen til at russiske bombefly angrep på forespørsel fra Syria.

Syriske regjeringsstyrker lyktes med å slå tilbake alle angrep, heter det fra den russiske hæren.

I en avstemning i FNs sikkerhetsrådet sent onsdag, blokkerte Russland som ventet en resolusjon med krav om våpenhvile nordvest i Syria.

FN: – Småbarn dør i kulden

REUTERS/Khalil Ashawi

Situasjonen for flyktninger i det nordvestlige Syria er blitt drastisk forverret de siste to ukene, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

– Minst 100 sivile ble drept i fly- og bakkeangrep mellom 1. februar og 16. februar, sa Lowcock til FNs sikkerhetsråd onsdag. Han la til at 35 av de drepte var barn.

Han understreket at 80 prosent av dødsfallene skjedde i områder som ikke er under den syriske regjeringens kontroll.

– Jeg får rapporter om spedbarn og andre unge barn som dør i kulden. Kan dere forestille dere sorgen til foreldre som har kommet seg unna krigssonen med sitt barn, bare for å oppleve at barnet fryser i hjel?