I 150 år har vi trodd at den normale kroppstemperaturen er 37 grader. Det viser seg å være feil i dag.

Menneskekroppen har forandret seg over tid. Det betyr at standarden for kroppstemperatur i dag ikke lenger er normalen, skal man tro resultatene av en ny studie.

I nesten 150 år har vi trodd at den normale kroppstemperaturen er på 37 grader. Det tallet hjelper særlig foreldre til å bedømme om barna er syke eller ikke.

Feber defineres vanligvis som temperatur over 38 grader og er en av kroppens reaksjoner på infeksjon, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

Den første som målte kroppstemperaturer, var Carl Wunderlich i 1860-årene. Med et 30 centimeter langt termometer utførte han over en million temperaturmålinger i armhulen på over 25.000 pasienter. Wunderlich konkluderte med at 37 var den normale kroppstemperaturen.

Fakta: Slik måler du temperaturen på best måte Feber er et symptom, ikke en sykdom i seg selv. Temperaturen varierer noen tiendedels grad opp og ned i løpet av døgnet. Mest pålitelig måling får man i endetarmen. Nyere målemetoder, for eksempel i øret, har mange innlysende fordeler, men er ikke like pålitelig. Andre metoder som ikke anbefales er: Pannetermometer er en ny målemetode der kjernetemperaturen beregnes ut fra hudtemperaturen ved tinningpulsåren. Metoden kan ifølge studier ikke anbefales. Munnhuletermometer brukes mye i USA, men mindre i Skandinavia. Målingene er vist å være mer unøyaktige enn målinger i endetarmen. Måles temperaturen i munnen, ligger verdiene ca. 1/2 grad under verdiene fra endetarmen. Måling av temperaturen i armhulen. Er unøyaktig og bør unngås, men anvendes en del hos barn. Øremålinger kan også bli påvirket av ytre faktorer, og gir heller ikke presise mål. Ved ekstreme kroppstemperaturer kan perifere temperaturmålinger i øret, over tinningpulsåren, i armhulen eller i munnen være så mye som 1 til 2 grader høyere eller lavere enn hva den faktiske kroppstemperaturen er. Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Standarden er for høy

Standarden for kroppstemperatur er i dag for høy, viser en ny studie fra Stanford-universitetet.

I studien argumenteres det for at Wunderlich hadde rett i sin tid. Likevel stemmer det ikke lenger. For menneskekroppen har forandret seg mye på 150 år. I dag er altså en normal kroppstemperatur nærmere 36,4 grader, skriver The Wall Street Journal.

Forskerne analyserte 677.423 temperaturer samlet fra 189.338 personer over en tidsperiode på 157 år.

– Temperaturen varierer fra person til person, og det er et viktig utgangspunkt, sier Øystein Wiggen, forsker ved Sintef.

– Andre faktorer er kjønn, alder og tid på dagen temperaturen blir målt. Alt dette viser temperaturvariasjon. Siden kroppstemperaturen varierer litt helt naturlig, vil praksisen mest sannsynlig ikke endres i stor grad, sier Wiggen.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utfordrende å måle temperaturen

Mennesker er høyere, tykkere og lever lenger. Kroppstemperaturen er forbundet med alle disse tingene, sier spesialist Julie Parsonnet til The Wall Street Journal.

– Wunderlich gjorde en strålende jobb. Men folk som gikk inn på kontoret hans hadde tuberkulose, de hadde dysenteri og ble utsatt for smittsomme sykdommer vi aldri har sett, sier hun.

– Medisinske normer, retningslinjer og terskler må justeres. Dette er viktig for forskere og leger som trenger å ta beslutninger om når og hvordan de skal behandle pasienter. Men for de fleste av oss er en termometerlesing mindre viktig enn hvordan vi føler oss, mener Frank Rühli, direktør for Institute of Evolutionary Medicine ved University of Zürich.

– Det kan være en utfordring å ha innsikt i hvordan temperaturen er blitt målt og hvordan dette påvirker resultatet når vi ser mer enn 150 år tilbake i tid, sier Wiggen.