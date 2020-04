Enighet om ytterligere åpning av Danmark

– Avtale! Er ualminnelig glad for at alle Folketingets partier i kveld (natt er det jo virkelig blitt) er enige om å utvide den første fase av gjenåpningen en smule, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på sosiale medier.

Den videre åpningen av Danmark kommer etter en gradvis gjenåpning som ble startet denne uken. Onsdag åpnet barnehager og barneskoler fordi koronasmitten har falt markant.

– Ingen har lyst til å holde Danmark lukket én dag mer en høyst nødvendig, Men vi må ikke gå hurtigere fram enn at vi fortsatt kan ha kontroll på epidemien, skiver Frederiksen.

Forhandlingene mellom representanter og lederne for alle partier, samt statsministeren, startet klokken 20 torsdag kveld, skriver Jyllands Posten.

Har bestilt frisørtime

Avtalen innebærer at frisørsalonger, tatovører, domstoler og forskningslaboratorier åpner igjen mandag etter å ha vært stengt siden midten av mars.

– Deilig med et bredt samarbeid om en rask avtale der vi gir de små bedriftene, som vi ba stenge for å dempe smittespredningen, lov til å åpne igjen. Jeg har bestilt tid hos frisøren, skriver partileder for De Radikale Morten Østergaard på Twitter.

Han er likevel ikke helt fornøyd med avtalen. Han er blant dem som mener såkalte etterskoler, et internatskoletilbud for tenåringer, og høyskoler også burde gjenåpnes i denne fasen.

Kritikk fra opposisjonen

Opposisjonen har også ment at den i mye større grad burde vært involvert i hvordan gjenåpningen skal foregå, noe som har ført til skarp kritikk fra blant annet Venstre.

Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen pekte tidligere i uken på at regjeringen ikke hadde en god nok plan for gjenåpningen. Nå gleder han seg over avtalen som er inngått.

– Etter en lang kveld med forhandlinger er det nå flere som kan vende tilbake til arbeid og en mer normal hverdag, skriver han på Twitter.

– Det er avgjørende for Venstre at det skjer på et helsemessig grunnlag. Nå skal vi ser hva som følger når tiden er inne for det, skriver han videre.