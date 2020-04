Forskere gravde i gamle data og fant en ny, lovende jordklode

I oktober 2018 sa teleskopet Kepler takk for seg. Etter ni års planetjakt ute i verdensrommet var det gått tomt for drivstoff.

Datamaterialet som teleskopet samlet inn, er så stort at et dataprogram ble satt til å lete gjennom materialet. Over to år senere har forskere som ettergår dataene fra planetjakten, funnet noe nytt.

1,06 av Jorden

Omtrent 300 lysår fra Jorden har de oppdaget en klode som ligner mer på vår planet enn de fleste de har funnet hittil, melder Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL) i California:

Størrelsen er 1,06 ganger så stor som Jorden.

Planeten går i bane i en avstand rundt sin stjerne i en sone der det kan finnes flytende vann.

Mengden lys planeten får fra sin stjerne, er omtrent 75 prosent av det vi får fra vår sol. Dermed kan temperaturen være sammenlignbar med den på Jorden.

Den har en naboplanet i samme sone som vår nabo Venus.

NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Stjerner kjent for utbrudd

Et trekk ved planeten, som har fått navnet Kepler-1649c, tilsier likevel at det kan være vrient å holde seg i live der. Stjernen er en såkalt rød dverg. Denne typen er kjent for solutbrudd. Men forskerne mener funnet gir håp.

– Denne fengslende, fjerntliggende verdenen gir oss enda større håp om at en annen jord finnes der ute blant stjernene og bare venter på å bli funnet, sier Thomas Zurbuchen ved Nasa i Washington.

Han forventer flere forbløffende oppdagelser etter hvert som forskerne år for år blir stadig bedre til å lete etter lovende planeter.

Fakta: Eksoplaneter Planeter som går i bane rundt andre stjerner enn vår sol, kalles eksoplaneter. Pr. 2. april 2020 er det funnet litt over 4000 eksoplaneter i omtrent 3100 solsystemer. Kilde: Nasa Exoplanet Archive

Ett år på 19,5 dager

Kepler-1649c ble funnet av forskere fra flere land. Foreløpig har den flere ukjente faktorer. Atmosfæren kan for eksempel sterkt påvirke planetens temperatur. Størrelsen er heller ikke helt sikker ettersom kloden tross alt ligger 300 lysår unna.

Forskere har tidligere funnet planeter som er enda mer like Jorden i størrelse og planeter som har likere temperaturforhold. Men ingen andre planeter som ligger i sin sols beboelige sone, stemmer mer med Jorden på begge målestokkene.

Mens Jorden bruker ett år på sine bane rundt Solen, bruker denne planeten 19,5 dager rundt sin stjerne. Ett år er med andre ord 19,5 av våre dager.

Nasa/Ames Research Center/Daniel Rutter

– Jo mer data vi får, desto flere tegn ser vi som peker mot den antagelse at beboelige planeter på størrelse med Jorden er vanlig rundt slike stjerner. Røde dverger finnes overalt i galaksen med slike små og potensielt beboelige planeter rundt seg. Sjansen for at en av dem ikke er så annerledes enn vår klode, ser litt lysere ut, sier Andrew Vanderburg ved Universitetet i Texas, hovedforfatter av den publiserte studien om planeten.