Turistbuss veltet i Italia

Toetasjesbussen veltet i ulykken, som skjedde onsdag på hovedveien mellom Siena og Firenze, i nærheten av byen Monteriggioni.

Kvinnen som mistet livet, er i 40-årene, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. En talsperson for nødetatene opplyser at tilstanden er kritisk for minst sju personer som er lagt inn på sykehus. Et 30-tall andre passasjerer behandles for lettere skader.

Passasjerene på bussen antas å være russiske statsborgere, melder det russiske nyhetsbyrået TASS.

Det italienske brannvesenet opplyser at de forsøkte å hente ut folk som var fastklemt i bussvraket. Bussen havnet i et skogsområde etter å ha kjørt gjennom et rekkverk. Årsaken til ulykken etterforskes.