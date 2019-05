– Båten vår kantret og begynte å synke på et øyeblikk.

Det forteller en 32-åring, identifisert ved etternavnet Yoon, til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

De har intervjuet tre av de syv sørkoreanerne som ble reddet i land etter dødsulykken på elven Donau i Budapest onsdag kveld, og intervjuet er deretter gjengitt internasjonalt av nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Totalt var det 33 sørkoreanere og to lokale mannskaper om bord i den lille turistbåten. Båten var nesten ferdig med en times lang sightseeingtur på vannet ved solnedgang. Overlevende forteller at rundt 20 personer befant seg på dekk, mens de resterende var i kahytten.

Hendelsesforløpet før turistbåten ble truffet av Viking Sigyn under Margaret-broen i Budapest er foreløpig uklart.

Flere nyhetsbyråer har gjengitt informasjon om at turistbåten lå for anker da den ble truffet av cruiseskipet, mens Zsolt Gabor Palotai, som er sjef for katastrofehåndtering i Budapest, sier at turistbåten svingte inn foran cruiseskipet rett før ulykken.

Videoopptak av hendelsen kan tydes som at båten nærmest ble rent i senk av det større cruiseskipet.

Forteller at mange ble fanget i kahytten

– Alle som var på dekk, falt i vannet. Jeg antar at de som var i kahytten på nivået under, ikke klarte å komme seg raskt av båten, forteller Yoon.

Selv var hun på dekk og ble kastet ut i det kalde, grumsete elvevannet av kollisjonen.

Sammen med en 31-årig kvinne klarte hun å klamre seg til en livbåt.

– De som hadde blitt kastet ut i elven i mørket, ropte «hjelp meg» og kavet i vannet. Men jeg kunne ikke gjøre noe for dem, forteller 31-åringen til nyhetsbyrået.

Søket er savnede er ifølge Reuters nå utvidet helt til Serbia, fordi det fryktes at strømmen kan ha ført dem helt dit.

Kapteinen varetektsfengslet

Det var elvecruiseskipet Viking Sigyn, som tilhører rederiet til nordmannen Torstein Hagen, som kolliderte med båten. Torsdag ble mannskapet innbrakt til avhør, og samme kveld opplyste politiet om at kapteinen, som er en ukrainer i 60-årene, er varetektsfengslet. Han er mistenkt for handlinger som ledet til ulykken.

I et radiointervju fredag, gjengitt av Reuters, sa statsminister Viktor Orbán i Ungarn at han har bedt om en grundig etterforskning etter ulykken.

– Man blir rystet av dette ... Passasjerene hadde nesten ingen mulighet til å overleve da ulykken skjedde, sa statsministeren.

Fredag ankom redningsmannskaper fra Sør-Korea for å bistå i arbeidet og hevingen av båten. Båten ble torsdag lokalisert ved Margaret-broen, ikke langt unna parlamentet i sentrum av den ungarske hovedstaden. Det er ventet at hevingen vil ta flere dager.

Også Kang Kyung-wha, Sør-Koreas utenriksminister, er ankommet Budapest. Fredag fikk hun en omvisning på åstedet av Péter Szijjártó, Ungarns utenriksminister.