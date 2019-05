– Jeg er alltid omgitt av sikkerhetsfolk. Både hjemme i Seoul og her i Oslo, sier Thae Yong-ho og nikker mot en av vaktene som står plassert ved utgangsdøren.

I 2016 var han nestkommanderende på den nordkoreanske ambassaden i London. 56-åringen hadde en karriere bak seg som en høyt betrodd tjenestemann. Men han visste at han var frontfigur for et diktatur der innbyggerne hjernevaskes og der de politiske fangeleirene er fylt til randen.