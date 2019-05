Det var i forbindelse med planleggingen av presidentens ankomst og instruksjoner om landingsområder for helikoptre, samt forberedelse til hvor presidenten skulle tale, at Det hvite hus i en e-post ba om at «USS John McCain må flyttes ut av syne», skriver Wall Street Journal, som har sett e-posten.

USAs krigsskip John McCain, kalt opp etter den avdøde senatoren med samme navn som var kjent Trump-kritiker, lå til havn på marinebasen Yokosuka som presidenten skulle besøke.

– Vær så snill og bekreft at det vil bli gjort, skriver den ansatte i Det hvite hus i e-posten, ifølge avisen.

Interne diskusjoner

Det har vært diskusjoner innad i det amerikanske forsvaret de siste ukene om hvordan de skulle håndtere krigsskipet, sier en kilde til avisen. Skipet har vært under reparasjon siden en kollisjon i 2017 og er derfor vanskelig å flytte.

En presenning ble derfor lagt over navnet på skipet i forkant av Trumps Tokyo-besøk, ifølge bilder avisen har fått.

Etter at avisen publiserte artikkelen, skriver Trump på Twitter at han ikke ble informert om ting som hadde noe med krigsskipet å gjøre i forbindelse med turen til Japan.

Roser tjenestemennene

– Uansett, førstedame Melania og jeg elsket å være sammen med våre dyktige militærmenn- og kvinner, for en spektakulær jobb de gjør!, skriver han. Besøket på marinebasen ble gjort 28. mai.

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere saken overfor Wall Street Journal.

Den republikanske senatoren John McCain døde i august i fjor, 81 år gammel. Da Mccain døde, flagget Det hvite hus på halv stang, men heiste flagget til topps igjen, noe som ikke upåaktet hen.

Etter flengende kritikk for manglende respekt for den avdøde valgte Trump dermed å gjøre helomvending, og måtte flagge på halv stang igjen, frem til dagen bisettelsen var. McCain hadde gjort det klart før sin død at presidenten ikke var velkommen i bisettelsen.

– Ingen krigshelt

I tiden før sin død var McCain en av president Donald Trumps argeste konkurrenter i Det republikanske partiet. McCain knuste Trumps drøm om å fjerne Obamas helsereform, og Trump har gjentatte ganger gjort narr av at McCain var krigsfange under Vietnamkrigen.

– Han er ingen krigshelt. Han er en krigshelt fordi han ble tatt til fange. Jeg liker ikke folk som blir tatt til fange, sa Trump under valgkampen i 2015.

Allerede i 1999, da McCain annonserte sitt første presidentkandidatur, kom Trump med stikk mot McCains militærtjeneste.

– Han ble tatt til fange. Gjør det deg til en helt? Jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker, sa Trump.