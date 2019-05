Bekrefter massakre i Brasil - 11 skal være drept

Myndighetene har ikke gått ut med noen detaljer om det som har skjedd, men lokale medier melder at væpnede gjerningspersoner angrep en bar i byen Belém og drepte 11 mennesker ved 16-tiden lokal tid søndag.

G1 melder at politiet har fortalt at det var syv gjerningspersoner. Andre medier rapporterer at det var fire maskerte gjerningspersoner på motorsykler.

En talsmann for delstaten, Natalia Mello, sier at hun kan bare bekrefte at det har vært en massakre.

Belém City er delstatshovedstad i Pará og har 4,5 millioner innbyggere.