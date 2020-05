Nasa har finmålt is på Grønland og Antarktis siden 2003: Smelting står for stor andel av økt havnivå

6. februar fikk argentinske forskere folk til å grøsse med en melding om varmegrader. Fra forskningsstasjonen Esperanza Base i Antarktis la de ut et bilde av gradestokken. Den viste 18,3 grader og var ny rekord for kontinentet.

Nå har Nasa publisert resultater som sier mer om hvordan klimaendringer påvirker den isdekte verdensdelen helt syd på kloden.

Siden 2003 har Nasa overvåket isen i Antarktis med satellitter. Mens det blir mer is øst på det enorme kontinentet, smelter den enda raskere i vest. Forskere tilknyttet den amerikanske romfartsorganisasjonen har beregnet at smeltingen på Grønland og i Antarktis står for en tredjedel av økt havnivå i tidsrommet 2003–2019.

Mer spesifikt har smeltevannet fra de to områdene ført til 1,4 centimeter høyere hav på kloden i perioden. Forskerne tilskriver økningen klimaendringene på kloden.

Se på en bre i ett år?

– Hvis du ser på en isbre i én måned eller ett år, kommer du ikke til å finne ut mye om hva klimaet gjør med den. Nå har vi et 16 år langt spenn med satellittene ICESat og ICESat-2. Da kan vi være langt mer trygge på at endringer vi ser, har sammenheng med langsiktige endringer i klimaet, sier Ben Smith i en pressemelding fra Nasa.

Han er isbreekspert ved University of Washington og hovedforfatter av en studie som denne uken ble publisert i tidsskriftet Science.

NASA

Fakta: Klimaendringene Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,85 grader celsius i perioden 1880–2012. Siden 1951 har temperaturen økt med 0,6 grader. Økningen tilskrives i all hovedsak forbrenning av fossile drivstoffer og annen menneskelig aktivitet. De mest omfattende konsekvenser av en varmere klode regnes for å være stigende havnivå, endring av klimasoner, krympende isbreer, hyppigere ekstremvær, spredning av sykdommer, usikkerhet for mat- og vannforsyning og økende migrasjon. I Parisavtalen fra 2015 ble verdens land enige om å begrense temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius, men USA har formelt trukket seg fra den. Kilde: FNs klimapanel/Aftenposten

400.000 svømmebassenger

Ifølge studien blir innlandsisen på Grønland i gjennomsnitt redusert med 200 gigatonn årlig. Innlandsisen som dekker Antarktis, reduseres med 118 gigatonn i året.

Et gigatonn er 1 milliard tonn. Hvor mye er så et gigatonn med is? Ifølge Nasa er det nok til å fylle 400.000 OL-svømmebassenger. Hvis man lagde en isbit på ett gigatonn og lot den dekke Central Park i New York, ville den være 300 meter høy, slik illustrasjonen under her viser:

NASA

Tykkere is noen steder

De detaljerte lasermålingene fra satellittene har gjort at forskerne kunne måle istykkelsen med større nøyaktighet enn før. I Antarktis viste målingene at isen innlandsisen blir tykkere på deler av kontinentet på grunn av mer snøvær. Men smeltingen av is på kystene, spesielt i vest og på den antarktiske halvøy, er langt større enn økningen innlands.

Ved kysten er det varmere havvann som fører til at mer is smelter.

På Grønland fant forskerne at isbreene nær kysten blir markant tynnere. Kangerlussuaq-breen og Jakobshavn-breen, som ligger på hver sin kyst, har mistet 4 til 6 meter årlig.

Alexandre Meneghini, Reuters/NTB scanpix

FNs klimapanel har tidligere anslått issmelting fra Grønland og Antarktis til å utgjøre drøyt en femtedel av stigning i havnivået. Nå anslår altså denne studien det til å utgjøre en tredjedel. I tillegg til smelting av is er varmere havvann en hovedårsak til høyere havnivå siden vann utvider seg med høyere temperatur.

I Norge har Kartverket og klimaforskere anslått at havet vil stige mest på Sørlandet, Vestlandet, i Lofoten og Finnmark.