Debatten om hvordan britene forholder seg til koronatrusselen er blitt stadig mer intens den siste uken. Kritikken mot statsministeren er blitt sterkere og sterkere.

«Keep calm and carry on», var britenes mantra under 2. verdenskrig. Dagliglivet skulle i størst mulig grad fortsette som normalt. Lenge var også koronatiltakene på De britiske øyer mildere enn i mange land på det europeiske fastlandet.

Det ble det slutt på mandag kveld. I en TV-tale sa Johnson:

At offentlige forsamlinger med mer enn to personer nå er forbudt.

Han har stengt alle butikker som ikke er helt nødvendige.

Briter som nå befinner seg utendørs uten en god grunn, vil bli stoppet av politiet og kan få bøter på opptil 11.000 kroner.

De har lov til å kjøpe mat og medisiner, ha en treningsøkt alene hver dag og reise til og fra jobb om det er helt nødvendig.

Ellers må de holde seg hjemme.

Dramatiske førstesider

«End of Freedom» er forsidetittelen som slår imot Daily Telegraphs lesere tirsdag morgen. Avisen konkluderer med at dette er den største nedstengningen i britisk historie.

«Bli hjemme, dette er en nasjonal krise», er Johnson-sitatet The Guardian har slått opp stort på forsiden av sin papiravis. Tabloidavisen Daily Mail har en svart forside med hvit skrift.

«Lockdown Britain», er tittelen, og de skriver videre om «oppsiktsvekkende begrensninger på hverdagslivet».

Se noen av forsidene i denne bildekarusellen

Stengte puber var ikke nok

Johnson har sagt at de nye tiltakene vil vare i minst tre uker.

– Nå skal du ikke treffe vennene dine. Hvis en venn spør om å møtes, skal du svare nei. Du skal heller ikke treffe familiemedlemmer som du ikke bor sammen med. Du skal gjøre så lite som mulig, sa Johnson ifølge The Guardian.

Britene har fått beskjed om å holde avstand, såkalt «social distancing», men det har virket som om budskapet hadde vanskelig for å nå inn.

Allerede fredag ga Jonson beskjed om at alle puber, restauranter og treningssentre skulle stenges. I løpet av helgen samlet det seg mye folk i parkene. Britene ville ut i solen, men Johnson måtte gi beskjed om at folkesamlingene ble for store. Det samme gjaldt kollektivtrafikken mandag morgen.

Guardian skriver at kritikken mot Johnson ble sterkere både internt i regjeringen, fra konservative parlamentsmedlemmer og fra opposisjonen i Labour.

AP

Samme kurve som Italia

Britene har sett en skremmende utvikling i dødstallene: Kurven ligner mistenkelig den Italia hadde for to uker siden. TV-bildene og rapportene fra italienske sykehus ryster også i Storbritannia. Mandag var 335 briter bekreftet døde på grunn av covid-19. Over 3000 er bekreftet smittet, rundt 1200 av dem i London.

Johnson advarer befolkningen. Han sier at ingen helsesystem i verden vil klare å håndtere krisen britene står overfor hvis de nå ikke klarer å stoppe smitten.

Labours skyggeminister for helse, Jonathan Ashworh er fornøyd med tiltakene. Han slår fast at noe var nødt til å skje nå.

– Du så strender, parker og markeder fulle av folk. Vi oppfordret i dag tidlig statsministeren til å gå et steg videre: Vi ba ham sette i verk krisetiltak for å tvinge folk til å holde seg unna hverandre, og det ser ut til at det er det han har gjort i kveld. Vi støtter de drastiske tiltakene, sa Ashworth mandag kveld.

Debatten er nå i gang om hvilke krisepakker regjeringen må sette i verk for å redde økonomien til både enkeltpersoner og bedrifter.

The Times skriver også at utenriksminister Dominic Raab har gitt streng beskjed til alle briter på reise i utlandet om å komme seg hjem så fort som mulig. Avisen skriver at utenriksdepartementet ikke vet hvor mange det gjelder, men at anslaget i forrige uke var på mellom 300.000 og én million.