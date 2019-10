Finsk politi opplyser at de har avfyrt skudd i forbindelse med en voldshendelse på en skole i et kjøpesenter i Kuopio øst i Finland. Én person er pågrepet.

Én person er funnet død, og ti personer er skadet, ifølge finsk politi. Tilstanden er alvorlig for to av dem. Minst ni av de skadede er brakt inn til Kuopio universitetssykehus, som har satt i verk kriseberedskap, skriver YLE.

En av de ti skadede er den antatte gjerningspersonen, som er en finsk mann, ifølge politiet.

Politiet opplyser på Twitter at mannen skal ha brukt et knivlignende våpen i tillegg til at han hadde et skytevåpen.

Skjedde på skoleområde

Herman-kjøpesenteret er 38.000 m² og ligger rett ved en travel motorvei. I Herman-kjøpesenteret er det også klasserom som tilhører Savo Vocational College, en yrkesrettet skole.

Vitner sier til finske Iltalehti at en person skal ha kommet inn i klasserommet og gått til angrep med et sverd. Også flere andre finske medier melder om at et sverd skal ha blitt brukt basert på vitnebeskrivelser.

Den døde personen ble funnet på skolens område, bekrefter politiet.

Jaakko Vesterinen, Lehtikuva / NTB scanpix

Statsminister fordømmer

Statsminister Antti Rinne fordømmer voldshandlingen på Twitter.

– Volden på Savo Vocational College i Kuopio er sjokkerende og totalt uakseptabel.

Han sier at regjeringen følger situasjonen tett i samarbeid med politiet.

– På vegne av meg selv og hele regjeringen uttrykker jeg mine kondolanser til alle berørte, skriver Rinne på Twitter.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter litt over klokken 12 norsk tid tirsdag. Først ble det meldt om tre skadede, før det ble oppjustert til ni. Nå er ti personer bekreftet skadet og én død etter hendelsen, ifølge politiet.

